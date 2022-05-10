السيد حسن: لا عروبة بدون فلسطين والقدس ولا عروبة مع التطبيع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأمين العام لجزب الله، السيد حسن نصرالله، قال اليوم الثلاثاء في الاحتفال الجماهيري الكبير “باقون نحمي ونبني” في الضاحية الجنوبية لبيروت أرحب بأهلنا في مدينة بيروت من الدائرة الأولى والقانية وبجمهور المقاومة والحلفاء من المناطق المختلفة في هذا المهرجان الذي نريد أن نتعاون ونتكلم خلاله بما يعني مستقبل بلدنا

وأضاف سماحة السيد حسن: "من بيروت نقول أن لا عروبة بدون فلسطين ولا عروبة بدون القدس ولا عروبة بالتطبيع مع العدو".

وأكد السيد حسن أن الحضور اليوم في هذا المهرجان وما شهداناه من حضور كبير في صور والنبطية وما نتوقعه من زحف كبير في البقاع هو أكبر إجابة على من راهنوا خلال السنوات الماضية عبر الأكاذيب والعقوبات والإفقار أن تنقلب بيئة المقاومة على المقاومة وكافٍ برد الصاع صاعين لإعادة أيديهم إلى أفواههم.

وتوجه السيد حسن بالشكر للمصوتين المغتربين في الخارج للوائح المقاومة مؤكدأ أن تصويتهم يشكل تعبيراً عن شجاعة وإخلاص مضيفاً: "لم يكن بوسعنا الوصول للمغتربين بسبب الظلم اللاحق بنا من تهمة الإرهاب وهو ضريبة المقاومة".

وقال السيد نصر الله: بعد يوم القدس بأيام أُبلغب عبر قنوات دبلوماسية رسالة مفادها أنَّ الإسرائيليون لا يريدون القيام بأي عمل تجاه لبنان ولكن نحن لا نثق لا بكلام العدو ولا بكلام رئيس حكومته وسُنبقي الإستنفار حتى انتهاء المناورة، مؤكداً أن هذه الرسالة سببها المقاومة وعلم العدو بأن المقاومة صادقة بكلامها وسترد على أي اعتداء.

** يتبع