شيرين أبو عاقلة في ذمة الله/ مخيم جنين معراج الأوفياء

وكالة مهر للأنباء_ القسم العربي: من حكمة الله تعالى أنه يسمح للأماكن يوم القيامة أن تشهد على أعمال أصحابها، كما يسمح للجوارح أيضاً، ومثلما أن هنالك أماكن ستخبر المولى عن إجرام أصحابها _كتلك التي شهدت وتشهد فساد بني إسرائيل في الأرض_ هنالك أخرى ستفتخر أن فلاناً وفلانة مرّوا فوقها وجاهدوا فيها وسقوها من طيب دمائهم الزكية، و هذا حال مخيم جنين الصامد ومن مرّ عليه وفيه صمد، فبالأمس أبطاله يذودون عنه ضد اجتياح المُعتدي، وترتقي حينها أرواح المجاهدين أمثال القائد "محمود طوالبة" والقائد "أبا جندل" إلى جوار خالقها، ومابخل المخيم يوما بأفلاذ أكباده، لسان حاله: "لن أنضب حتّى أبلُغَ نصري"

وعلى أبواب المخيم وعلى مرآى من العالم كله ومسمع، اغتالت قوات المُحتل الصهيوني الصحفية في قناة الجزيرة "شيرين أبو عاقلة"، أثناء تغطيتها للأحداث هناك، خبرٌ ألهب قلوب الجميع قهراً وحرقة، في مشهدٍ يعيدنا إلى انتفاضة الأقصى، ويلقي على مسامعنا صوت والد الدرّة ومن شهدوا الواقعة "مات الولد مات الولد"، ويعرض لنا مدى خوف المعتدي وتجبّره، ويضيف مسماراً آخراً إلى نعش زواله الحتمي القريب.

" أبو عاقلة" مسيرة حافلة بالجد والعمل

هي شيرين نصري أنطون أبو عاقلة (وُلدت في 3 يناير 1971 في القدس– قُتلت في 11 مايو 2022 في جنين) صحافية فلسطينية، عملت مراسلةً إخبارية لشبكة الجزيرة الإعلامية بين عامي 1997 و 2022.

ولدت في 3 يناير 1971 في القدس لأسرة مسيحية يعود أصلها إلى مدينة بيت لحم، تخرجت من مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا في القدس. درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم انتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل: "وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح وإذاعة مونت كارلو"

ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية، وعملت "أبو عاقلة" في تغطية أحداث الكفاح ضد الكيان الصهيوني حتى وفاتها برصاص جيش الاحتلال 11 مايو 2022، ويشار إلى أن شيرين أبوعاقلة من الرعيل الأول من المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة.

غطت شيرين أحداث الانتفاضة الفلسطينية عام 2000، واجتياح مخيم جنين وطولكرم عام 2002، والغارات والعمليات العسكرية الصهيونية المختلفة التي تعرض لها قطاع غزة.

وكانت أول صحفية عربية يسمح لها بالدخول إلى سجن عسقلان في عام 2005، حيث أجرت مقابلات مع الأسرى الفلسطينيين الذين صدرت بحقهم أحكام طويلة بالسجن.

وتروي أبوعاقلة في هذا الصدد أن من أكثر اللحظات التي أثرت فيها هي زيارة سجن عسقلان والاطلاع على أوضاع أسرى فلسطينيين بعضهم قضى أكثر من 20 عاما خلف القضبان، حيث نقلت عبر الجزيرة معاناتهم لذويهم وللعالم.

وفي تاريخ 11 مايو 2022، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابتها بعيار ناري بالرأس وأنها وضعها حرج للغاية خلال تغطيتها لاقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين. لاحقًا بعد دقائق، أعلنت وزارة الصحة أنها توفيت نظرًا لوضعها الحرج في قسم الطوارئ بمستشفى ابن سينا التخصصي بمدينة جنين.

كفّت شيرين ووفّت وعملت بصدقٍ واجتهدت وجاهدت بما أوتيت من قوّة واستطاعت، وأبت إلا أن تختم مسيرتها على مشارف مخيم الصمود _الذي تعرفه ويعرفها_ لتكون شاهدة إضافية على إرهاب هذا الكيان الزائل وظلمه وتعاليه على قوانين الأرض وتعاليم الله.

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