إصابة شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات والاشتباكات في مخيم جنين.

وذكرت المصادر:"بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة قريبة من مخيم جنين، فيما رد مقاومون بإطلاق النار باتجاه الاحتلال".

وأوضحت، أن هناك شتباكات عنيفة ومستمرة لا زالت تدور بين قوات الاحتلال ومقاومين في محيط مخيم جنين حيث تحاول قوات الاحتلال دخول المخيم الصامد.

وبدورها قالت كتيبة جنين :"بعون الله وقوته مجاهدونا يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم ويمطرونها بوابل كثيف من الرصاص".

وأضافت كتيبة جنين: "مجاهدونا يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في شوارع المخيم الصامد"

وأفادت صحفية، بأن قوات الاحتلال تستهدف من خلال اقتحامها لمخيم جنين منزل محمود الدبعي.

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