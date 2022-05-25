باقري ونظيره الأوزبكستاني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن نائب وزير الخارجية الإيراني قال خلال استقباله نظيره الأوزبكي: "من أجل تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين وضمان مصالح البلدين في مجال محاربة الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات والقضايا الأمنية المشتركة في المنطقة، يجب أن يكون لدينا المزيد من التعاون المكثف والمنسجم".

وفي إشارة منه للأوضاع القائمة في أفغانستان، اكد باقري أنه لا ينبغي للدول أن تتجاهل أوضاع الشعب الأفغاني تحت أي ظرف من الظروف معتبراً أن استقرار جيران أفغانستان ليس منفصلاً عن إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان ذاتها، مؤكداً أن التعاون طويل الأمد سيؤدي الى تعزيز واستدامة العلاقات الإقليمية.

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ومن جانبه أكد نائب وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، خلال هذا اللقاء، اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع إيران وخاصة في مجالات النقل والتجارة والاستفادة من ميناء تشابهار لتسهيل وزيادة الصادرات والواردات المتبادلة.

وأضاف المسؤول الأوزبكي: ان الطرق التقليدية والسابقة لا تلبي احتياجات الأمن الغذائي، ومن الضروري إيجاد طرق بديلة.

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