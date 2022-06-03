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٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١٠:٥٦ م

في ذكرى الـ33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية..

رئيسي: شخصية الإمام الخميني (رض) لا تنحصر في بلد

رئيسي: شخصية الإمام الخميني (رض) لا تنحصر في بلد

قال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي إن كل من يعرف الإمام الخميني (رض) في مختلف انحاء العالم يؤكد انه كان شخصية عالمية لا يمكن حصرها في بلد ما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد الرئيس الايراني خلال كلمة له في مراسم إحياء الذكرى الـ 33 لرحيل الإمام الخميني (رض)، أن رئيسي: السياسة التي تفتقر للمعنوية تتجسد في سبعة عقود من احتلال فلسطين.

وقال: أول تجلي للكرامة في مدرسة الإمام الخميني هو محبة الله، وتتلخص جميع الآراء الكلاية والفلسفية والفقهية ومبادئ حكومة الإمام في هذه الجملة هي ان الله شاهد على العالم.

واضاف رئيسي: ان الإمام الخميني (رض) لم يدع نفسه في أي مكان ، وانما دعا الى الله فقط، ونسب كل نصر إلى الله، مثل تحرير خرمشهر ، حيث قال إن الله حرر خرمشهر.

يتبع..

رمز الخبر 1924267
https://ar.mehrnews.com/news/1924267/

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