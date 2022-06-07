بدء تصوير فيلم "أسماء" بمشاركة ممثلين سوريين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن فيلم "أسماء" الإيراني يطرح قصة عامل إغاثة سورية علقت في انفجار رهيب تحت الأنقاض أثناء إنقاذها للجرحى في مستشفى تحت القصف في محافظة إدلب السورية، لتبدأ قصة الفيلم بوجد أحد عناصر مجموعة إرهابية وطفل رضيع، وتدور أحدث الفيلم حول سعي المرأة المسعفة "أسماء" للحلول دون وقوع أحداث مروعة.

وبحسب المنتج فرهاد عباسي، فأن فيلم "أسماء"، يتم تصويره بمشاركة ممثلين سوريين وإيرانيين، ويسرد الأجزاء غير المعلنة والخبايا البشرية الدقيقة للمقاومة والحرب المعقدة بالوكالة في سوريا.

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