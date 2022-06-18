القصف الصهيوني يعكس عجز وفشل الاحتلال / التصعيد على غزة لن يكون نزهة للاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، قال في تصريح له، أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يأمن للاحتلال فهو عدو مجرم لا يفهم إلا لغة الدم والمقاومة، لافتاً إلى أن أي تصعيد على غزة لن يكون نزهة للاحتلال.

وبيّن المدلل، أن القصف الصهيوني على قطاع غزة، يأتي في سياق عدوان الاحتلال المتواصل والمستمر على الشعب الفلسطيني في جنين والضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 48 وقطاع غزة، يعكس من خلاله حالة العجز والفشل الذي مني به من ضربات المقاومة وحيويتها واستمرارها، حيث أن كتيبة جنين باتت هاجساً أمنياً للاحتلال.

وأوضح القيادي المدلل، أن الاحتلال يعتقد من خلال اغتياله لرجال الضفة أمس، أنه سيوقف المقاومة، لكن الشعب الفلسطيني تعود على التضحيات، فإن هذه الدماء الطاهرة تزيد الشعب الفلسطيني، تشبثاً بأرضه ومقدساته، وإصرار نحو تحقيق الانتصار والحرية.

ورأى المدلل، أن التصعيد على غزة هو محاولة لترميم قوة ردعه التي تراجعت بفعل المقاومة الفلسطينية، وفي إطار البازار الانتخابي، حيث أن حكومة الاحتلال ذاهبة إلى الانتخابات، والساحة "الصهيونية" تعيش حالة ارباك سياسي نتيجة قوة وحيوية المقاومة الفلسطينية.

وحول التصعيد في غزة، قال القيادي المدلل:" إن شعبنا لا يأمن الجانب الصهيوني وعدوانه مستمر على شعبنا، وأن أي تصعيد أو هجوم على قطاع غزة لن يكون نزهة للاحتلال الصهيوني، وشعبنا الفلسطيني لن يرهبه مثل هذا التصعيد ويوقف المقاومة.

وأكد على أن الاحتلال عدو مجرم لا يعرف للإنسانية معنى لا يفهم إلا لغة الدم والمقاومة، والشعب الفلسطيني مناضل ومقاوم مستمر حتى تحقيق الحرية والانتصار.

وشنت طائرات العدو الصهيوني صباح اليوم السبت، سلسلة من الغارات استهدفت بها موقعاً وعدة نقاط رصد تتبع للمقاومة الفلسطينية في وسط وشمال قطاع غزة.

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