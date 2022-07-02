مصرع 5 اشخاص واصابة 49 آخرين لزلازل قوية ضربت جنوب إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن محافظ هرمزجان مهدي دوستي بان الزلازل التي ضربت مناطق بالمحافظة فجر اليوم ادت الى مصرع 5 اشخاص واصابة 49 آخرين لغاية الان.

وقال دوستي في تصريح صحفي صباح اليوم السبت: ان الزلازل القوية التي وقعت بقوة 6.1 و 6.3 ريختر والعشرات من التوابع الزلزالية ادت الى مصرع 5 اشخاص واصابة 19 اخرين لغاية الان في قرى ميناء خمير.

واوضح بان غالبية الاضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمرت الزلازل معظم منازلها. يذكر ان 3 زلازل بقوة 6.1 و 6.1 و 6.3 ريختر ضربت مناطق بمحافظة هرمزجان جنوب ايران فجر اليوم السبت.

وقال المركز الوطني الإماراتي للأرصاد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزالاً بقوة 6.3 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 01:32، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات، حيث كان الزلزال محسوساً في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير".

وفي السياق كشف المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن سكان دولة الإمارات شعروا بالزلزال القوي خاصة مدينة دبي.

وقال المركز الوطني الإماراتي للأرصاد، إن زلزالا يضرب جنوبي إيران بقوة 6.3 على مقياس ريختر وهو محسوس في مناطق مختلفة من الإمارات وليس له تأثير على الدولة.

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