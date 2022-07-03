الحظر الأميركي يوجه أكبر ضربة لحقوق الإنسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أبو الفضل عمويي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان ، في ملتقى "الإفصاح عن حقوق الإنسان الأميركية"، الذي عقد مساء اليوم الاحد في وكر التجسس الأميركي السابق، إن الاميركيين ليس انهم لا يحترمون حقوق الإنسان فحسب، بل إن أفعالهم أيضا حولت هذا المفهوم إلى مفهوم ممسوخ.

وافاد ان أميركا حولت حقوق الإنسان من فرصة إلى تحد. فالبلد الذي فيه ربع سجناء العالم يظهر أنه لا يأخذ حقوق الشعب الأميركي على محمل الجد. وأكد: ان الاميركيين برهنوا أنهم لا يملكون الاهلية للمطالبة بحقوق الإنسان.

وأضاف: "أمريكا لديها أعنف شرطة في العالم ، وهي شرطة لا ترحم حتى المعاقين". مشيرا الى ان الدولة التي مرت بتجربة جوانتانامو وأبو غريب لا تملك اهلية التعليق على حقوق الانسان في الدول الأخرى ولا يمكن لدولة تدعم أكبر منتهك لحقوق الإنسان والمتمثل بالكيان الصهيوني ، أن تكون داعية لحقوق الإنسان ولا يمكن لدولة تدعم القصف اليومي للشعب اليمني أن تكون مدافعة عن حقوق الإنسان في العالم.

وصرح عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان أن حقوق الإنسان أصبحت أداة بيد السياسة الخارجية الأميركية ، وقال: الحظر الأميركية يوجه أكبر ضربة لحقوق الإنسان./انتهى/