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١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١١:٣٩ ص

فيديو؛

اجواء إحياء عيد الغدير في مدينة قم المقدسة

اجواء إحياء عيد الغدير في مدينة قم المقدسة

احتفلت اهالي مدينة قم المقدسة بعيد الغدير الاغر عبر مشاركتهم في قوافل سيارات ودراجات نارية جالت شوارع المدينة.

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رمز الخبر 1925282
https://ar.mehrnews.com/news/1925282/

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