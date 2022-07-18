https://ar.mehrnews.com/news/1925282/ ١٨/٠٧/٢٠٢٢, ١١:٣٩ ص رمز الخبر 1925282 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٨/٠٧/٢٠٢٢, ١١:٣٩ ص فيديو؛ اجواء إحياء عيد الغدير في مدينة قم المقدسة احتفلت اهالي مدينة قم المقدسة بعيد الغدير الاغر عبر مشاركتهم في قوافل سيارات ودراجات نارية جالت شوارع المدينة. تحميل 13 MB رمز الخبر 1925282 کپی شد محتوى ذات صلة أعمال عيد الغدير الأغر الثّامن عشر من ذي الحجة اكبر استضافة إيرانية بطول 10 كيلومترات في يوم عيد الله الأكبر يَوْم الْغَدِير بَعِيد الْوِلَايَة ... نجدد عَهِدْنَا لِحَامِل الرَّايَة سمات عيد الغدير امير المؤمنين الامام علي (ع) مدينة قم المقدسة
تعليقك