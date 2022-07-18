طلاب ايرانيون يحصلون على المرتبة الاولى في الاولمبياد العالمي لعلوم الأحياء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير التربية والتعليم في الجمهورية الاسلامية ،يوسف نوري، أشار في تصريح لنشرة الاخبار المتلفزة الى ان التلاميذ الايرانيين تألقوا في الاولمبيادات العالمية، حيث حصلوا على المرتبة الاولى في الاولمبياد العالمي لعلوم الأحياء (البايولوجيا)، قائلاً: "علينا ان نخطط للتلاميذ في المناطق النائية والحدودية للبلاد، ليتمكنوا من المشاركة في هذه المسابقات ويحرزوا المراتب الوطنية والدولية.. وفي المسابقات العالمية لهذا العام كان ثلاثة من التلاميذ المشاركين من المحافظات".

وتابع: "ان نظرة الحكومة تتمثل بمحورية العدالة، وبناء عليه فإن التربية والتعليم وبالتنسيق مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، تبث عبر قناة "أُميد = الامل" برامج للتلاميذ في جميع أنحاء البلاد، من أجل إعداد التلاميذ للمشاركة في الأولمبيادات المحلية، ليتمكن هؤلاء اينما كانوا في أنحاء البلاد من الاستفادة من هذه الفرصة لزيادة طاقاتهم العلمية".

ولفت نوري الى الاجراءات المتخذة لرفع المستوى العلمي للتلاميذ للمشاركة في الاولمبيادات العلمية، وأوضح أنه سيتم إحياء "نادي الباحثين الشباب" والذي أُغلق لفترة طويلة، حيث تمت مؤخرا المصادقة على نظامه الداخلي من قبل المجلس الاعلى للثورة الثقافية، وسيكون هذا النادي مكانا لتجمع النخب الوطنية الأولمبيادية، من أجل الاستعداد للمشاركة في الاولمبيادات العالمية.

الجدير بالذكر، ان التلاميذ الايرانيين، حازوا المرتبة الاولى في الاولمبياد العالمي للأحياء، والمرتبة الثامنة في الأولمبياد العالمي للرياضيات ليرفعوا مرتبتهم 21 مركزا، كما حصلوا على ميداليتين فضيتين وواحدة برونزية في الاولمبياد العالمي للفيزياء، وأخيرا حصلوا في الاولمبياد العالمي للكيمياء على ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين.

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