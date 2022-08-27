هل نحن جاهزون لنكون مع الإمام الحسين (ع)؟

وكالة مهر للأنباء - حنان سالمي*: نجلس في مجلس العزاء، فيصبح المدح شغوفاً، ونبكي، ونضرب صدورنا بصوت عالٍ و نقول «يا ليتنا کنا معكم»؛ معناه «نتمنی لو كنا معكم يا حسين (ع)» و لكن ما مدى ثقتنا من أنفسنا أننا سنحقق هذه الرغبة؟، ما مدى تأكدنا من أننا إذا رأينا العملات الذهبية الحمراء، فلن نبيع الحسين (ع)؟، ما مدى تأكدنا من أن أعناقنا جاهزة للسيف؟، هل نحن علی يقين من أننا لا نخاف من غزو ثلاثین ألف شخص من جيش الشياطين؟، هل نحن على يقين من أننا لن نعانق أطفالنا و نهرب عندما يطلقون السهم على علي أصغر في حلقه؟.

إذاً کیف نتجرأ أن نحکم علی اهل الکوفة؟، ما الفرق بيننا و بینهم؟، هل الكوفيون من قبيلة الجن أو الملائكة؟، فلا؛ بل كانوا أناسا مثلنا وربما أكثر شجاعة منا نحن الذین لم نری حتى حدة السيف وجروحه. كان رجال الكوفة شجعاناً، كانوا محاربين، في الحقیقة الكوفة تأسست كمدينة عسكرية؛ المرأة الكوفية کانت دائماً تعدد وتجهز ابوها، زوجها و ابنها للحرب و لم تخف؛ هؤلاء الناس لم يكونوا غرباء عن الحرب والدم والسيف، ليسوا أميين، بل كان لديهم قاضي، و كان لديهم عالم دين، وكان لديهم وزير، وكان لديهم أمير.

لذلك فی عام واحد وستون من الهجرة كل هذه الكوفة اجتمعت واصبحت صراخ «يا ليتنا كنا معکم»، و ربما کمغناطیس دعوا الحسین (ع) لمرکزهم؛ حسنا، فإن ثورة الکوفه تغیرت لأمر كبير وخطیر، لأن أرسلوا خطاب دعوة لعدو الحکومة، و ماذا يعني هذا؟ أي یعنی أن الكوفيون لم يكونوا جبناء كما نعتقد، ولكن فقط طالما كانت مصالحهم مع حسين (ع)!.

فما أمرهم؟... كانت عاصمة العالم الإسلامي قد أُخذت من الكوفة، و ذهبت المشيخة والمستشارية و الإمارة إلى الشام، و تم نقل القصور والمرافق إلى الجانب الآخر من البلاد الإسلامية، وكان الكوفيون يتطلعون إلى إعادة اسمهم وعاداتهم. لهذا أرادوا أن يأتي الإمام الحسين (ع) ويسحب الحكومة التي كان الأمويون یهضمونها فی بطونهم من افواههم! فكتبوا رسائل بمئات الآلاف، لكن جواب الإمام الحسين (ع) لم يشجعهم.

فاجتمعوا: «ماذا يعني الحسين بن علي؟!» ماذا قال الامام الحسين (ع)؟ في البداية قال كلماته الأخيرة وتم الأمر علیهم: «إِنّی لَمْ أَخرُجْ أَشِراً و لا بَطِراً و لا مُفْسِداً و لا ظالِماً، إِنَّما خَرجْتُ لِطَلَبِ إلاصلاحِ فی أُمَّةِ جَدّی، أُُریدُ أنْ آَمُرَ بالمَعروفِ و أنهی عَنِ المنکَرِ وَ اَسیرُ بِسیرَةِ جَدّی و أبی» ما يعني يا ایها الناس لا تخدعوا وتسعدوا أنفسكم، أنا لم أثور من أجل الطموح والشهوة والعنف والقمع. لقد كتبتم الرسائل وتنتظرونی، لكن اعلموا أنه إذا قام الحسين (ع)، فما یعمل سوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

هل هذا ما أرادته الكوفة والكوفيون؟ هل هذا شيء تحبه طبيعة الشخص المهتم بالذات؟ البشرية تريد الراحة والتعايش السلمي؛ الیزیدیون يشربون الخمر ويلعبون مع القردة فماذا عنا؟ الملايين من الناس سيضطهدون، والحکام یغتصبون الخزائن ويغيرون وصايا الله، و يسخرون من الشريعة، فهذه الأمور لا علاقة لها بنا طالما أنها لا تزعج رفاهيتنا، ولكن إذا أزعجت راحتنا، إذاً حتی إذا وقف الحسين (ع) أمامنا سنرسم سيفاً في وجهه ونقطعه إرباً إربا!.

هل ترون؟ كان الكوفيون أناسا مثلنا تماما، وكم سيكون خطأ إذا أردنا فصل قراراتهم بالأمس عن قراراتنا اليوم. جلست وأعددت، ورأيت أن ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانين سنة قد مرت منذ حدث كربلاء، لكن هذا الحدث لا يزال قائما، ولا يوجد سوى أيام وأشهر وسنوات وأشخاص يمرون به بسلاسة، أحيانا في شكل من أهل الكوفه وأحيانا على هيئة اثنان وسبعون شهيداً غارقین فی دمائهم.

و أما نحن، نرى ظلما وصامتون، نری فسادا وصامتون، نرى الحجاب السيئ وکشف الحجاب في البلاد الإسلامية وصامتون، و ایضا نرى القردة ترقص على منبر رسول الله ومازلنا صامتون، ثم نجلس في مجلس العزاء ونقول بصوت عالٍ «يا ليتنا كنا معكم»، هل نمزح مع أنفسنا أم ماذا؟...

أن تكون مع الإمام الحسين (ع) له ثمن؛ فی عام واحد وستون من الهجرة كان الثمن دماً، أما الآن وفي عام 1444 هـ فإن الثمن هو بذل المال والسمعة والقلم والكاميرا في مسیر الحقیقة، وتكلفة الوجود مع الإمام الحسين (ع) هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، وإلا فمن أول محرم إلى يوم الأربعين نقول «يا ليتنا كنا معکم» على التوالي، فما المنفعة سوی تعب اللسان؟! هناك ثمن لعدم كونك كوفي وأن تصبح شخصا حسيني، فالثمن هو أن يجب على كل واحد منا أن يجلس و یختار أثمن جزء حیاته حتی لیدفع به في حرب کربلاء عصره ویصبح حسيني وعاشورائي، فعند ذلک ینصر الإمام الحسین (ع) ویصبح قابلاً للشراء اذ قال «یا لیتنا کنا معکم»...

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(*) باحثة وصحفية ايرانية