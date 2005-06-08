ايران احد اهم مسير لنقل النفط من كازاخستان

وافادت وكاله مهر للانباء ان مساعد شركه " توتال " في شوون بحر الخزر " ميشيل سالوادوري " اكد ذلك في موتمر النفط الذي عقد في العاصمه الفرنسيه باريس وشدد علي قناعته ان ايران تعتبر السبيل الافضل لنقل النفط الكازاخي ويمكن اعتبارها رصيفا لتصدير النفط من كازاخستان.

واوضح " سالوادوري " انه ورغم المعارضه التي تبديها اميركا لهذا المشروع الا ان معظم الخبراء لازالوا يوكدون ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تعتبر افضل طريق لتصدير النفط من منطقه بحر الخزر لاسيما حقل كاشاغان في جمهوريه كازاخستان ونقله الي دول الخليج الفارسي.

وكانت شركه " توتال " التي تعتبر احدي المستثمرين في حقل كاشاغان قد اعتبرت قبل خمسه اعوام ايران الطريق الافضل لنقل النفط من بحر الخزر الا ان معارضه واشنطن لهذا المشروع ادي الي نسيانه من خلال تنميه خط نقل النفط من مسير باكو- تفليس - جيحان . / انتهي/

