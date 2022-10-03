حركة الجهاد تتلقى دعوة من الجزائر لحضور جلسات الحوار الفلسطيني الشامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المصدر، أكد أن الحركة رحبت بالمشاركة في جلسات الحوار التي ستنعقد بتاريخ 11 و12 من شهر أكتوبر الجاري.

وفي الأول من شهر آب/أغسطس الجاري، كشف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عن احتضان بلاده اجتماعًا للفصائل الفلسطينية، قبيل انعقاد القمة العربية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكان "تبون" قد جمع في مطلع تموز/ يوليو الماضي، بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، والوفدين المرافقين لهما، على هامش احتفالات ستينية الاستقلال بالجزائر.

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