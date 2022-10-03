  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٧:٣٨ م

حركة الجهاد تتلقى دعوة من الجزائر لحضور جلسات الحوار الفلسطيني الشامل

حركة الجهاد تتلقى دعوة من الجزائر لحضور جلسات الحوار الفلسطيني الشامل

كشف مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، أن الحركة تلقت دعوة رسمية من الجزائر لحضور جلسات المؤتمر الوطني للحوار الفلسطيني الشامل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المصدر، أكد أن الحركة رحبت بالمشاركة في جلسات الحوار التي ستنعقد بتاريخ 11 و12 من شهر أكتوبر الجاري.

وفي الأول من شهر آب/أغسطس الجاري، كشف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عن احتضان بلاده اجتماعًا للفصائل الفلسطينية، قبيل انعقاد القمة العربية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكان "تبون" قد جمع في مطلع تموز/ يوليو الماضي، بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، والوفدين المرافقين لهما، على هامش احتفالات ستينية الاستقلال بالجزائر.

/انتهى/

رمز الخبر 1926927
https://ar.mehrnews.com/news/1926927/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات