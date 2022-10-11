رئيسي: أمن إيران واقتدارها مدين صمود الشعب الایرانی ونضال الشهداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع أسرة المدافع عن الامن ​​سلمان أمير أحمدي: ان امثال الشهيد امير احمدي رصيد ثمين للجمهورية الاسلامية الايرانية وهم يضحون بانفسم حتى لايتضرر الشعب الايراني.

وفي معرض الإعراب عن تعازيه لأسرة الشهيد أمير أحمدي، وصف الرئيس الايراني ان ثقافة التضحية والاستشهاد بأنها من أهم مقومات القوة الوطنية في إيران، وأضاف: ما أبقى الجمهورية الإسلامية شامخة في ساحة التهديدات والمؤامرات والأعمال العدائية هي وحدة الكلمة وثقافة التضحية والاستشهاد.

واضاف ان أمن واقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية مدين لصمود الشعب الايراني وجهود آلاف الشهداء، مؤكدا على جهود الجميع لحماية هذا الوطن العزيز.

وشدد رئيسي على ضرورة المتابعة الجادة للحدث المأساوي لاستشهاد أمير أحمدي، وأعلن عن الجهود الجادة التي تبذلها جميع الجهات المسؤولة للمطالبة بالدماء من مرتكبي هذه الجريمة الرئيسيين ومخططي المؤامرة الأخيرة ضد البلاد.

وفي الختام ثمن الرئيس الايراني الجهود التي تبذلها جميع القوى الأمنية على مدار الساعة للحفاظ على السلم والأمن في البلاد، مضيفا: إن شاء الله تنجح هذه الجهود بعون الله تعالى.

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