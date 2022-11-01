رئيس وزراء ارمينيا يشيد بموقف ايران المبدئي حيال السلام والاستقرار في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في طهران اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الايراني ورئيس وزراء ارمينيا الذي وصل الى طهران صباحا على راس وفد سياسي واقتصادي.

واعلن باشينيان، ان هناك مشاورات زاخرة وشاملة بدات بالفعل بين الوفد الارميني الزائر مع الجانب الايراني.

وحول مباحثاته الثنائية مع رئيس الجمهورية الاسلامية، صرح بان الجانبين تباحثا بشان العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والتعاون الثنائي مع التركيز على الاواصر العريقة التي تربط بين ايران وارمينيا، وضرورة تفعيل الطاقات الكامنة الوفيرة في هذا الخصوص.

باشينيان اشاد بموقف "اية الله رئيسي" حيال المواطنين الارمن في ايران؛ قائلا : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية من شانها ان تصبح انموذجا شفافا وواضحا للتعايش السلمي والتعاون بين اتباع الديانات السماوية.

وعلى صعيد اخر، لفت رئيس وزراء ارمينيا، بانه قدم تقريرا خلال مباحثاته مع رئيسي اليوم، حول الاجتماع الثلاثي في سوتشي بين قادة ارمينيا واذربيجان وروسيا؛ معربا عن تقديره لمواقف الرئيس الايراني حول استمرار السلام والاستقرار الاقليميين.

ومضى الى القول : اننا نصر على احاطة المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان القضايا التي نتطرق اليها خلال المفاوضات، واخر مستجدات العلاقات بين ارمينيا واذربيحان، وارمينا مع تركيا، فيما يخص قضية قره باخ.

كما اعلن عن توقيع اتفاق حول مقايضة الكهرباء والغاز بين وزيري ارمينيا وايران، اليوم، واصفا ذلك بانه مؤشر على نجاح اللقاءات التي جرت بين الجانبين ودورها الايجابي في الارتقاء بمستوى العلاقات الايرانية الارمينية.

ووجه رئيس وزراء ارمينيا، دعوة الى اية الله رئيسي لزيارة بلاده، واستكمال المباحثات الثنائية هناك.

وفي الختام، نوه باشينيان بافتتاح قنصلية عامة ايرانية في احدى المحافظات الارمينية، مصرحا ان هذه الخطوة تبلور مواقف اية الله رئيسي الهادفة الى توسيع العلاقات بين البلدين، اكثر فاكثر.

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