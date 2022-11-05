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٠٥‏/١١‏/٢٠٢٢, ٣:٠٢ م

في لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي والكوبي؛

أمير عبداللهيان: الغربيون بقيادة أمريكا يسعون للهيمنة على العالم وهم ضد الدول المستقلة

أمير عبداللهيان: الغربيون بقيادة أمريكا يسعون للهيمنة على العالم وهم ضد الدول المستقلة

قال وزير الخارجية الايراني: إن الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا تسعى للهيمنة على العالم وهي ضد الدول المستقلة. رسالة اجتماع طهران هي معارضة الأحادية والعقوبات القاسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي فيرشينين مع وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان اليوم على هامش اجتماع مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة في طهران.

وقال وزير خارجية بلادنا في هذا الاجتماع: إن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للهيمنة على العالم وتعارض الدول المستقلة، ورسالة اجتماع طهران والدول الأعضاء في الحقيقة معارضة الأحادية والعقوبات.

وعبر أمير عبد اللهيان عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية ولعقد الاجتماع الأخير للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين بنجاح، وأكد على التعاون في المنصات المتعددة الأطراف من أجل حل المشاكل بالطرق السلمية.

وفي هذا الاجتماع، وصف سيرغي فيرشينين أيضًا إيران وروسيا بأنهما لديهما آراء ووجهات نظر مشتركة حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية وأوضح: ان العقوبات الغربية تهدف إلى السيطرة على العالم، والحرب الإعلامية للناتو والولايات المتحدة ايضا تسعى للتاثير على الشباب و الانقسام بين الأجيال.

هدف نشست «گروه دوستان دفاع از منشور ملل» محکومیت تحریم‌هاست

وايضا التقى نائب وزير الخارجية الكوبي إيليو رودريغيز بيردومو بوزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان على هامش اجتماع مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الامم المتحدة في طهران.

وفي هذا الاجتماع، أكد وزير خارجية بلادنا، على تقييم إيجابي لمستوى العلاقات بين البلدين في المجال السياسي ولاقتصادي في سياق القدرات الموجودة بين البلدين.

وأوضح أن الهدف من اجتماع مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة هو توجيه رسالة جادة في سياق إدانة الأحادية وفرض العقوبات على الدول المستقلة.

وفي هذا الاجتماع، أعرب نائب وزير خارجية كوبا عن تعازيه للحادث الإرهابي في شيراز، واكد على تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي، ودعا وزير خارجية بلادنا نيابة عن وزير الخارجية الكوبي لزيارة هافانا.

/انتهى/

رمز الخبر 1927696

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