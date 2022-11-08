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٠٨‏/١١‏/٢٠٢٢, ٩:٠٢ ص

في حوار مع سفراء ايران؛

أمير عبد اللهيان يؤكد على مضاعفة جهود السفراء لتحقيق مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية

أمير عبد اللهيان يؤكد على مضاعفة جهود السفراء لتحقيق مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية

شدد وزير الخارجية الايراني على أهمية مضاعفة الجهود لدفع وتحقيق استراتيجية السياسة الخارجية للحكومة الـ13 تحت عنوان "السياسة الخارجية المتوازنة والدبلوماسية الديناميكية والتفاعل الذكي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر وزرير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان في محادثة عبر الإنترنت مع سفراء الجمهورية الاسلامية الايرانية لمواجهة المشكلات والازمات ينبغي ان تكون لدينا نشاطات قوية وفعالة حتى نستطيع ان نحقق مصالح الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأكد أمير عبداللهيان أن المواطنين الإيرانيين المتعلمين الذين يعيشون في أوروبا هم من الأصول الجمهورية الإسلامية الايرانية في الخارج، وخاصة أهمية تحسين الخدمات للمواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في أوروبا.

وفي هذه المحادثة عبر الإنترنت، تبادل سفراء الجمهورية الإسلامية الايرانية مع وزير الخارجية وجهات نظرهم حول آخر التطورات في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والدول الأوروبية.

/انتهى/
رمز الخبر 1927772

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