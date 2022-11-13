الرئيس الايراني يؤكد على توسيع التعاون في البنية التحتية بين إيران وروسيا

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه رحب الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، رداً على المكالمة الهاتفية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برغبة روسيا في تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الإسلامية الايرانية وتوسيع البنية التحتية، بما في ذلك تطوير خطوط النقل في منطقة أوراسيا لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي في المنطقة.

واعتبر الرئيس الايراني في إشارة إلى زيادة التبادلات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين، أن المشاورات السياسية والاقتصادية مهمة في تحسين مستوى العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

ومن جانب اخر أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هذه المحادثة الهاتفية على الموقع الجغرافي الخاص لإيران، مضيفا أن الممر بين الشمال والجنوب يلعب دوراً فعالاً في تقليل الوقت وتكاليف نقل البضائع، وأصبح هذا الطريق جذابا للاقتصاد والتجارة في العالم.

كما أشار بوتين إلى زيارة الوفد الروسي المؤلف من 100 شخص إلى طهران كثالث أكبر وفد اقتصادي روسي لإيران، وأشار إلى أن إيران وروسيا لديهما العديد من القدرات والمجالات لتوسيع التفاعل مع بعضهما البعض.

وأعرب الرئيس الروسي مرة أخرى عن تعاطفه مع إيران حكومةً وشعباً حول الهجوم الارهابي على مرقد شاهجراع (ع)، وأدان الإرهاب بأي شكل من الأشكال.

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