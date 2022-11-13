صنع الصواريخ فرط الصوتية خیبت آمال الأعداء

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمدباقر قاليباف خلال خطابه اليوم الأحد قبل بدء جلسة البرلمان: إن وصول أبناء ايران إلى القدرة المحلية على تصنيع الصواريخ الباليستية فرط الصوتية خيب آمال أعداء هذه الأرض و أسعد أصدقائها.

وأضاف: أن كسر الرقم القياسي للسرعة والقدرة على المرور عبر منظومات الدفاع الصاروخي والقدرة على استهدافها يعد من السمات البارزة لهذا الإنجاز الجديد لعلماء بلادنا الشباب.

وأشار الى رائد صنع الصواريخ الباليستية في ايران مؤكدا: اليوم لدى ايران الكثير من أمثال الشهيد طهراني مقدم في القوة الجو فضائية لحرس الثورة الاسلامية الذين تركز افكارهم و اعمالهم على بناء ايران قوية.

وأكد قاليباف في جانب آخر من تصريحاته على تعاون مجلس الشورى مع الحكومة لحل مشاكل البلاد قائلا: أن مجلس الشورى و الحكومة يعملان جنبا الى جنب لحل القضايا الاساسية و استخدام جميع طاقات البلاد لحل مشاكل الشعب و تحسين وضعهم المعيشي إن شاء الله.

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