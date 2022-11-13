انفجار في ميدان تقسيم في اسطنبول واصابة 11 شخص + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقاً للمعلومات الأولية، وقع الانفجار في شارع الاستقلال المطل على ميدان تقسيم، وأصيبوا أكثر من 11 شخصا في هذا الاانفجار،وطوقت قوات الأمن المنطقة حيث تجري عمليات نقل للمصابين ومعاينة الموقع تحسبا لوقوع انفجار آخر .

وأظهرت لقطات لحظة وقوع الانفجار، حيث هرول المشاة بعيدا عن موقع الحادث، وسرعان ما انتشرت سيارات إسعاف وعربات إطفاء والشرطة في مكان الحادث.

وأظهرت بعض اللقطات سقوط بعض الأشخاص على الأرض عقب الانفجار الذي لم يتضح على الفور سببه، ولم تعرف خطورة الإصابات التي لحقت بهولاء حتى الآن. قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن الشارع والمتاجر أغلقوا.

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