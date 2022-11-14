الخارجية الايرانية تدين بشدة العمل الارهابي في اسطنبول بتركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الخارجية الايراني ناصر كنعاني ردا على العمل الارهابي الذي وقع في شارع الاستقلال في اسطنبول بتركيا، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأبرياء. ندين بشدة أي عمل إرهابي يستهدف أمن البلاد والشعب التركي.

واضاف: إننا نقف مع الحكومة والشعب الصديق والشقيق في جمهورية تركيا.

وأعرب المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الايراني تعاطفه مع حكومة وشعب تركيا وخاصة أسر الضحايا، داعيا الباري تعالى بالرحمة والمغفرة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى.

يذكر ان 6 أشخاص قتلوا وأصيب 81 آخرون نتيجة هجوم إرهابي وقع في شارع "الاستقلال" في اسطنبول بتركيا مساء الأحد.

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