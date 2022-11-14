شهيدة برصاص الاحتلال في رام الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد مواطنة متأثرة بجراحها برصاص الاحتلال بعد استهداف سيارة في بيتونيا غرب مدينة رام الله صباح اليوم.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة في بلدة بيتونيا غرب رام الله واعتقلت من بداخلها دون معرفة هويتهم، أو وضعهم الصحي بعد استهدافهم.

وأوضحت مصادر محلية، بأن سيارة الإسعاف استلمت امرأة بحالة حرجة من الاحتلال بعد إطلاق النار على مركبة قرب معسكر عوفر غربي بلدة بيتونيا برام الله، قبل أن تُعلن مصادر طبية عن استشهداها قبل قليل.

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