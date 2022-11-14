قوات حرس الثورة الاسلامية تستأنف هجماتها ضد الإرهابيين في اقليم كردستان العراق+ فیديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استؤنفت موجة جديدة من الهجمات المدفعية والصاروخية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية على مقر الجماعات الإرهابية الانفصالية المتمركزة في إقليم كردستان العراق.

وقصفت ثلاث طائرات مسيرة صباح اليوم، مقرات حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، بالتزامن قصف آخر نُفذ بصاروخين استهدفا مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني في قضاء كويسنجق ضمن محافظة اربيل.

وبعد تحذيرات متكررة من قبل قوات حرس الثورة للجماعات الإرهابية الانفصالية، نفذت القوات البرية التابعة لجيش في 24 سبتمبر هجمات عنيفة ضدهم وأعلنت أنها ستستمر في هذه الهجمات حتى توقف تحركاتهم. هذا فيما توقفت هجمات حرس الثورة الاسلامية في8 اكتوبر.

وقال مصدر مطلع إن هجمات حرس الثورة الاسلامية الإيرانية توقفت بعد تدمير أهداف محددة سلفًا، وسيعتمد استمرارها على السلوك المستقبلي لسلطات المنطقة الشمالية من العراق".

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