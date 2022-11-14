كنعاني: يجب إطلاق سراح "أسد الله أسدي" دون شروط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني اليوم (الاثنين) في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول رد فعل وزارة الخارجية على تدخلات بعض الدول الغربية خلال الاعمال الشغب في إيران، ان سلوك الدول تجاه التطورات الداخلية في إيران يتم مراقبتها والرد عليها من قبل الجهاز الدبلوماسي لبلدنا. وفيما يتعلق بالتدخلات التي أدت إلى إلحاق الضرر بإيران، أو فيما يتعلق بأداء مواطني الدول التي ارتكبت جرائم في إيران، أو لعبت دورًا في أعمال الشغب وتم القبض عليها، سنتخذ الاجراءات اللازمة.

وأضاف: إن ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسفراءنا نقلوا القضايا والأدلة. كما تم رفع الحالات التي تتطلب إصدار مذكرات إلى سفارات الدول المقيمة التي تعرضت لهذه الأعمال التخريبية.

استدعاء سفراء بعض الدول للتدخل في شؤون إيران الداخلية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية بلادنا: تم استدعاء سفراء بعض الدول وتقديم الأدلة والوثائق اللازمة لهم، وفي هذا الصدد تمت متابعة الاحتجاج والطلب للحصول على الإجابة من مراكزهم.

وتابع القول: ان ايران اتخذت الاجراءات اللازمة في اطار الدبلوماسية وواجبات الاجهزة الامنية في هذا الصدد وستواصل متابعة الاجراءات اللازمة في اطار الآليات الدولية في الوقت المناسب.

وردا على سؤال مراسل وكالة مهر حول قانون نقل المحكوم عليهم بين إيران وبلجيكا وصلته بالإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المعتقل في بلجيكا، قال كنعاني: إن إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني كان من ضمن القضايا المهمة لنا، ونعتقد أن اعتقاله ومحاكمته كان مخالفًا للقوانين ومبنيًا على ادعاءات كاذبة في إطار مخطط من قبل حركة إرهابية.

وأضاف: اعتقال أسد الله أسدي عمل غير قانوني ومخالف لبنود اتفاقية فيينا، ونعتقد أنه في هذا الإطار يجب إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني، ويجب ألا يكون هذا الإفراج مرتبطا بأي شروط وأحكام أخرى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية بلادنا: نأمل أن نشهد الإفراج عن هذا الدبلوماسي الإيراني في أقرب وقت ممكن.

وحول المواقف العدائية للترويكا الأوروبية والولايات المتحدة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال كنعاني: إن العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنظمة الطاقة في البلاد مستمرة مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأؤكد أن وفدا من الجمهورية الإسلامية الايرانية سافر إلى فيينا الأسبوع الماضي وأجرى مناقشة وتبادل وجهات النظر مع مسؤولي الوكالة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: تواصل إيران جهودها البناءة فيما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل حل مسائل الضمانات والغموض، وفي هذا السياق تجري وتستمر المحادثات معها، وتوصلت الأطراف إلى الاتفاقات لاتخاذ الخطوات التالية.

يتبع...