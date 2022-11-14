  1. إيران
  2. العلوم
١٤‏/١١‏/٢٠٢٢, ٣:٣٦ م

نجاح علماء إيرانيين في إنتاج لقاح كورونا بتقنية الـ"mRNA"

نجاح علماء إيرانيين في إنتاج لقاح كورونا بتقنية الـ"mRNA"

تمکنت جامعة مشهد للعلوم الطبية من إنتاج لقاح كورونا جديد بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال. 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "سينا مظفري جوين" أستاذ كلية الوراثة والطب الجزيئي في جامعة مشهد للعلوم الطبية قال: لقد نجح علماء جامعة مشهد للعلوم الطبية في إنتاج لقاح يسمى "إريبوكس" يعمل بكفاءة عالية ومماثل الى لقاحات فایزر و بيوتك و مودرنا.

ومع انتشار مرض كورونا، تم تطوير لقاحات بتركيبات مختلفة للوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد -19، بما في ذلك لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال، کفایزر و بيوتك و مودرنا و لقد أظهروا فعالية وبناء مناعة أكثر من الانواع الأخرى.

وان النجاح الملحوظ لهذا الطريقة في التطوير السريع للقاحات الفعالة ضد الفايروسات المسببة للامراض وانواع السرطانات، وخاصة اهميتها الاستراتيجية في مواجهة الأمراض المستجدة، شجع العديد من الباحثين في مختلف البلدان، بما في ذلك ألمانيا وأمريكا والصين على تطوير اللقاحات المصنوعه بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال.

وفي هذا الصدد، بدأ علماء جامعة مشهد للعلوم الطبية أنشطتهم على مدى السنوات الثلاث الماضية لإنتاج وتطوير لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال بالإضافة إلى جيل جديد من اللقاحات المصنوعه بتقنیة الـ "mRNA" متعددة القدرات ضد متحور أوميكرون، بدعم مالي من مقر تطوير تقنية النانو، لجنة تطوير التكنولوجيا الحيوية التابعة للرئاسة الجمهوریة وشركة "سينا نانوأكسجين".

وبعد النجاح في الدراسات الخلوية، أجريت دراسات على الفئران والجرذان والأرانب والقرود، وأجريت العديد من الاختبارات للتحقق من مدى بناء المناعة وسلامة اللقاح.

/انتهى/

رمز الخبر 1927924

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات