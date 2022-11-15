طهران تدين العمل التدخلي للاتحاد الأوروبي وبريطانيا بفرض عقوبات جديدة على افراد ومؤسسات إيرانية

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضد أفراد ومؤسسات إيرانية بشدة واعتبر هذا العمل باطل وغير القانوني وتدخلي، ومرفوضًا تمامًا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "يبدو أن الإدمان على العقوبات عزل العقلانية والجدية بين الأطراف الأوروبية، وبهذا النهج الخاطئ، فإن أوروبا هي التي تضيق دائرة تفاعلاتها".

وشدد كنعاني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالاعتماد على قوتها الوطنية واستغلال خبراتها الفريدة في مواجهة التحديات المفروضة كما كانت من قبل لقد تواجهة مثل هذه الأعمال العبثية وغير البناءة، بقوة، وسوف تتخذ إجراءات مضادة فعالة وتحتفظ بالحق في الرد.