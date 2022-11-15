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١٥‏/١١‏/٢٠٢٢, ١٢:٠٢ م

وزير الداخلية:

الوضع الأمني في البلاد مستقر و مقبول

الوضع الأمني في البلاد مستقر و مقبول

اعتبر وزير الداخلية الايراني الوضع الأمني في البلاد مستقرا و مقبولا مؤكدا أنه رغم محاولات الأعداء، فالناس یدعمون الثورة ویلتزمون بالقيم الدينية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي الأمن، هو البنية التحتية الأساسية والقاعدة الرئيسة للتنمية البلاد الشاملة، مضيفا: أنه من الصعب المضي قدما في قضايا التنمية والبناء الرئيسية بدون الأمن.

وأشار إلى محاولات الأعداء لخلق انعدام الأمن في داخل البلاد، مبينا: أن استراتيجية العدو الأساسية هي تهميش القيم الدينية و الاسلامية.

وذكر أن العدو يدعم بشكل كامل المشاغبين و المتخاصمين مستخدما جميع طاقاته، ولكن رغم كل هذه المحاولات فالناس يدعمون الثورة ويلتزمون بالقيم الدينية.

واعتبر في الختام الوضع الأمني في البلاد مستقرا و مقبولا مؤكدا: لحسن الحظ الوضع الامني جيد ومستقر في جميع المحافظات.

/انتهى/

رمز الخبر 1927945

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