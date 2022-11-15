الوضع الأمني في البلاد مستقر و مقبول

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه اعتبر وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي الأمن، هو البنية التحتية الأساسية والقاعدة الرئيسة للتنمية البلاد الشاملة، مضيفا: أنه من الصعب المضي قدما في قضايا التنمية والبناء الرئيسية بدون الأمن.

وأشار إلى محاولات الأعداء لخلق انعدام الأمن في داخل البلاد، مبينا: أن استراتيجية العدو الأساسية هي تهميش القيم الدينية و الاسلامية.

وذكر أن العدو يدعم بشكل كامل المشاغبين و المتخاصمين مستخدما جميع طاقاته، ولكن رغم كل هذه المحاولات فالناس يدعمون الثورة ويلتزمون بالقيم الدينية.

واعتبر في الختام الوضع الأمني في البلاد مستقرا و مقبولا مؤكدا: لحسن الحظ الوضع الامني جيد ومستقر في جميع المحافظات.

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