الشعب الايراني افشل مؤامرات الاعداء على مدى 43 عاما من انتصار الثورة

وأفادت وكالة مهر للانباء أن السيد "رئيسي" اكد اليوم الخميس، خلال اجتماع المجلس الاداري لمدينة "اسلامشهر" جنوب غرب العاصمة، على ضرورة الحفاظ على الروح الثورية لاهميتها في البلاد وفي المنطقة، مؤكداً ان الشعب الايراني افشل جميع مؤامرات الاعداء على مر 43 عاما من انتصار الثورة الاسلامية.

وتابع الرئيس الإيراني، ان ما جعل مساعي العدو فاشلة رغم كافة المؤامرات التي حاكها ضد الشعب الايراني، هو حضور الشعب وثقافته و فكره و اعتقاده مؤكدا على ضرورة الاستمرار في الحفاظ على هذه الثقافة والفكرة للكشف عن حيل الاعداء.

وأضاف السيد رئيسي، ان العدو بات استهدف نشاطنا الاجتماعي لذلك يجب الحفاظ على الاواصر الثقافية بين مختلف الاقوام لضمان التعايش السلمي.

وقال ان سماحة قائد الثورة الاسلامية صرح بان من يحب ايران عليه ان يبعث الامل ومن زرع اليأس لا يحب البلاد لان اليوم صيانة البلاد رهن على بث الامل في الوطن.

رئیسي: صادرات إيران النفطية وغير النفطية لم تتوقف رغم الحظر

وأضاف السيد رئيسي: اليوم تتقدم البلاد بجهود شعب إيران الإسلامية وشبابها رغم تهديدات العدو وقيامه بفرض الحظر علینا مضیفا أننا أحرزنا تقدما في مختلف المجالات الاقتصادية والإنتاجية والاجتماعية.

وتابع الرئيس الإيراني أن شبابنا حاولوا التأكد من عدم حدوث مشكلة في المراكز الإنتاجية والصناعية رغم العقوبات ملفتا إننا حققنا تقدمًا جيدًا في الصناعات النووية والدفاعية والعلوم والتكنولوجيا ،والنانو

وصرح إن الأعداء يعملون على وقف تجارتنا وصادراتنا بفرض العقوبات وتوجیه التهديدات، لكن صادرات إيران النفطية وغير النفطية لم تتوقف رغم فرض الحظر علينا.

وتابع قائلا ، أقمنا علاقات سیاسیة مع دول آسيوية ودول أخرى و الأعداء ظنوا أنهم قادرون على خلق مشاكل للشعب الایراني لکن الإرادة القوية والفولاذیة للشعب في مجال العمل والتقدم والنشاط ابهرت من ينظر إلى إنجازات إيران في مجال العلم والمعرفة.

وقال إن الشعب المسلم الایراني ملتزم بالثورة والقيم، وقد أفشل العديد من حسابات العدو الخاطئة ، وسيجعل العدو یندم على كل هذه الفتن.

وأضاف: أريد أن أقول لأمريكا وحلفائها في المنطقة أننا تابعنا ما أوصی به أئمتنا (ع) وشهداءنا ، واليوم نتبع نفس الرسالة وهي محاربة التمييز والفساد ونعتقد أن الثورة الإسلامية ستحارب أي نوع من الفقر والفساد والتمييز ، و لا تتسامح مع هذه القضایا.

وأكد أن أمريكا وحلفاؤها سيتلقون صفعة قوية من الشعب الإیراني العظيم ، وأقول لتعلم أمريكا وحلفاؤها أنهم سيتلقون صفعة قوية من الشعب الإیراني العظيم.

وشدد على أن الوحدة والتلاحم الوطني وتجنب الانقسام والخلافات يمكن أن تحل الكثير من المشاكل في البلاد وصرح ما ينقذنا هو دعم ولاية الفقيه حسب ما قال الإمام الخميني (ره) و أوصی به.

وأضاف : نحن عازمون على تحقيق التقدم في البلاد بسرعة ولن نتباطأ على الإطلاق في مسار التطور.

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