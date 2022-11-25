نظام برلين ينتهك حقوق الإنسان بفرض عقوبات غير عادلة على إيران منذ سنوات عديدة

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه كتب وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، عقب صدور قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد إيران، بشأن استغلال آليات حقوق الإنسان من قبل ألمانيا وانتهازيين آخرين، في سلسلة تغريدات: نظام برلين بصفته المنتج الرئيسي لأسلحة صدام الكيماوية ضد الشعب الإيراني وغيره من الانتهازيين يرتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بفرضه عقوبات غير عادلة وغير إنسانية منذ سنوات عديدة.

كما أضاف وزير خارجية بلادنا في تغريدة أخرى: "العار أكثر أن يفعلوا ذلك بسبب ألعابهم المحلية غير المهمة".

وقال أمير عبد اللهيان: على هذه الدول أن تعلم أن إيران دولة ذات سيادة، ملتزمة بحقوق الإنسان، لكنها لا تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونها الداخلية.

كما كتب في تغريدة أخرى: إنهم يستغلون آليات حقوق الإنسان للقيام بمزيد من الإجراءات المناهضة لحقوق الإنسان ضد شعبنا وكل هذا باسم "التضامن" الزائف مع الإيرانيين.

/انتهى/