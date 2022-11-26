مسیرات جماهیریة لیلیة في البحرین للمطالبه بالافراج عن معتقلی الرای+صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شهدت لیلة أمس مناطق مختلفة في البحرين و طوال الأيام والليالي الماضية مسيرات احتجاجية للمطالبة بالافراج عن الرموز السیاسیین المعتقلین و جمیع معقتلی الرأي.

و انطلقت لیله امس الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ تظاهرة حاشدة من أمام منزل الشيخ عبد الهادي المخوضر في منطقة السنابس (غرب العاصمة منامة) وصولاً إلى بيت الأستاذ حسن مشيمع في منطقه جدحفص للمطالبة بالافراج الفوري عنهما وعن كل السجناء. ورفعوا المتظاهرین لافتات كُتب على بعضها " الحریة للسجناء" و طالبوا المشارکین من خلال هتافاتهم الافراج الفوری عن الرموز السیاسیین المعتقلین و جمیع معقتلی الرأي.

کما طالب سماحة «الشّيخ محمّد صنقور» النظام الحاکم في البحرین بالإفراج الفوريّ عن الرمز المعتقل «الأستاذ حسن مشيمع»، وباقي الرموز والمعتقلين السّياسيين.

وشدّد سماحته في خُطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصادق (ع)» في «بلدة الدراز» غرب العاصمة المنامة على ضرورة إنهاء معاناة الأستاذ مشيمع والإفراج عنه من جانبٍ إنسانيّ، إذ إنّه متقدّم في السّن، ويعاني من العديد من الأمراض والمشاكل الصحيّة بحسب عائلته، ويحتاج إلى رعايةٍ طبيّة مركّزة.

ومنذ 14 شباط/فبراير 2011، تشهد البحرين حراكاً شعبيا واسعاً يُطالب بتحقيق الاصلاح السياسي والديمقراطي في البلاد، وقد واجهتها السلطات بحملات من القمع، وزج الناشطين الحقوقيين والسياسيين في السجون، كما عملت على حظر عمل الجمعيات السياسية المعارضة، وسط تردٍّ كبير للوضع الحقوقي، وتفاقم للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يُعاني منها الشعب البحريني.

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