رئيس السلطة القضائية يأمر بالإفراج عن السجناء المؤهلين له

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه أمر رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام و المسلمين محسني ايجئي الجهات القضائية المختصة بتوفير أقصى قدر من المساعدة لأولئك السجناء الذين لديهم تأهل للاستفادة عن العفو القانوني ليتم الإفراج عنهم ويعودوا إلى أحضان أسرهم الدافئة في أقرب وقت ممكن.

وجاء ذلك بمناسبة فوز المثير والأداء الحماسي للمنتخب الوطني الايراني لكرة القدم أمام منتخب ويلز الوطني لكرة القدم والذي أدى الى الفرح والشعور بالسعادة لدى جميع أبناء إيران الإسلامية وتبلور الروح الجماعي والوحدة والتضامن الوطني في البلاد.

وقداستثني رئيس السلطة القضائية المجرمين الجناة من امره هذا و قال: أنه من الواضح أن مرتكبي الجرائم في القضايا الأخيرة الذين سببوا لاستشهاد و جرح المدافعين عن أمن الناس وأضرموا النار في ممتلكات الناس وأحرقوا القرآن الكريم لا يمكن العفو عنهم وكما أكدنا أنه لا مجال للعناصر الرئيسيين للاضطرابات أن يستفيدوا من المصالحة.

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