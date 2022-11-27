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٢٧‏/١١‏/٢٠٢٢, ١٠:٥٣ ص

في ميناء جاسك؛

القوة البحریة الإيرانية تقیم عرض عسکری بحضور آية الله ابراهيم رئيسي

القوة البحریة الإيرانية تقیم عرض عسکری بحضور آية الله ابراهيم رئيسي

حضر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عرض عسكري للقوات البحرية التابعة للجيش الايراني جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، "آية الله ابراهيم رئيسي"، صباح اليوم الأحد و عشية يوم بحریة الجيش الإيراني، المنطقة البحرية الثانية (الولاية) لميناء جاسك.

و بالإضافة إلى تفقد القدرات القتالية لدى القوات البحرية والالتقاء بأسر شهداء هذه القوة، يفترض أن يحضر آية الله ابراهيم رئيسي عرض عسکری للوحدات السطحية و الغواصات والطائرات.

وخلال هذه الزيارة، قام اللواء سيد عبد الرحيم موسوي القائد العام للجيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية و"محمد رضا أشتياني" وزير الدفاع الايراني، و قائد القوات البحرية الايرانية الأدميرال شهرام إيراني بمرافقة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

رئیس جمهور وارد منطقه دوم دریایی ولایت نداجا در بندر جاسک شد

/انتهی/

رمز الخبر 1928242

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