اللواء سلامي: تتعرض اليوم البلاد لحرب عالمية ضخمة / اعداء إيران يعشيون في الوهم

وتابع القول عندما ننظر إلى جيش العدو في المشهد السياسي، ترى أمريكا والكيان الصهيوني وإنجلترا وألمانيا وفرنسا وآل سعود، يحاولون اختراق القلوب والعقول لشبابنا بفتنهم خلال الإعلام الكاذب والمثير للانقسام ولكن الشعب الايراني واعي تماما.

وقال اللواء سلامي: إن البلاد اليوم تواجه حرباً عالمية ضخمة، كل التشكيلات السياسية لقوى الكفر والشرك والنفاق والإلحاد من جميع أنحاء العالم مع مرتزقتها وفروعها الداخلية يبحثون عن الحرب مع الثورة الاسلامية الايرانية ويستهدفون الأمن والوحدة الوطنية.

وأفادت، انه بدأ خطاب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي قبل دقائق في اجتماع مع القوات التعبئة في محافظة سيستان وبلوشستان.

وقال اللواء سلامي: إن العدو ظن أن النظام سيسقط وهذا الوهم قاده إلى الهزيمة، لان العدو يعيش في وهم احلامه الزائفة ويبني حساباته على التقارير الكاذبة لمراسليه ووسائل إعلامه. على العدو ان يعلم أن هذه الأرض والثورة قويتان.

وتابع القول اللواء سلامي إلى أن الجذور الصلبة لهذه الثورة قوية لدرجة أنه إذا أراد جميع الأعداء قطع أحد فروع هذه الشجرة، فلن يتمكنوا من ذلك أبدا.