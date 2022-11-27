كيروش يطالب كلينسمان بالإستقالة عن منصبه في المونديال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رد كارلوس كيروش في منشور على إنستغرام، على تعليقات يورغن كلينسمان وإهانته للمنتخب الإيراني.

وكتب مدرب المنتخب الايراني: رغم أنني أحترم ما فعلته على أرض الملعب فترة اللعب، لكن تعليقاتك حول فريق كرة القدم الإيراني والثقافة الإيرانية مخزية.

ودعا كيروش كلينسمان للحضور في معسكر المنتخب الوطني للتعرف على الإيرانيين عن كثب، لكنه وضع شرطًا واحدًا له فهو أن يقدم إستقالته عن الفريق الفني لكأس العالم قبل الحضور.

وطلب المدرب المنتخب الايراني كذلك عن الإتحاد العالمي لكرة القدم "الفيفا" بإعادة النظر في منصب كلينسمان في القسم الفني لكأس العالم في قطر.

ويذكر أنه كان قد ادعى يورغن كلينسمان يوم الجمعة بعد فوز المنتخب الايراني على منتخب ويلز في كلمة مثيرة للجدل إن اللاعبين الإيرانيين أثروا على حكم المباراة ضد ويلز.

وأهان كلينسمان المنتخب الايراني قائلا: كارلوس يتأقلم جيدًا مع المنتخب الايراني وثقافته، فقد خسر في أمريكا الجنوبية مع كولومبيا ثم فشل في التأهل لكأس العالم مع مصر وفجاء الى الساحة مع إيران قبيل كأس العالم مباشرة، حيث عمل مع هذا الفريق لفترة طويلة. إنها ليست مصادفة، إنها جزء من ثقافتهم.

وادعى كلينسمان: لقد عملوا باستمرار على أذن الحكام المساعدين وأثروا على حكمهم. كان هناك العديد من المشاهد التي لم نشاهدها على التلفزيون. إنها ثقافتهم، فهم يرمونك بعيدًا عن اللعبة.

/انتهى/