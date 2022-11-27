الناتو تشتكي تكاليف دعم اوكرانيا الباهضة لسكان الدول الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في حديث لصحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية، اليوم الأحد: ارتفاع فواتير الغذاء والطاقة يسفر عن أوقات صعبة للعديد من الأسر في أوروبا".

وأعتبر الدعم الحازم من جانب ألمانيا (لمثل هذه الأسر) أمرا مهما جدا مستدركا بقوله: ولكن علينا أن نزيد من مساعداتنا لأوكرانيا لأنها ستساعد الأوكرانيين في حماية حقهم في الدفاع الذاتي".

وفي الوقت ذاته أشار ستولتنبرغ إلى أنه "من الممكن تعزيز مواقع أوكرانيا في طاولة المفاوضات عن طريق تقديم الدعم العسكري لها". وعبر عن اعتقاده أن "أفضل طريق للحفاظ على السلام هو دعم أوكرانيا".

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