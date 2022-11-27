افشال عملية تهريب کمیة کبیرة من الذخائر الحیة إلى داخل إيران

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أنه قال العقيد "محمد عارف سبهريان" مسؤول العلاقات العامة لحرس حدود محافظة كردستان: عقب ورود أنباء عن احتمال تهریب أسلحة وذخائر إلى داخل البلاد من حدود منطقه مریوان، و بسبب حساسیة الأمر أُدرج معالجة الموضوع على جدول أعمال حرس الحدود.

وأضاف: بعد عملية كمين و مراقبة استغرق عدة ساعات باستخدام الأجهزة البصرية المتطورة، عثر حرس الحدود على عددًا من المتسللين الذين يحملون ذخائر مهربة، و تمكن من اعتقالهم و كشف و ضبط العتاد المهربة منهم خلال عملية امنية دقيقة.

وفي إشارة إلى عملية اعتقال المهربين قال قائد حرس الحدود في إقليم كردستان: انه اكتشف حرس الحدود 6300 طلقة حربية أثناء تمشيء المنطقة وتفتيش شحنة المهربين.

وأوضح أن من أجل التعامل بشكل حاسم مع أي انتهاك علي الشريط الحدودي والتحركات غير المصرحة وتهريب البضائع، تم اتخاذ إجراءات مكثفة على طول الشريط الحدودي للمحافظة وسيقوم الضباط بمنع أي تحرك للمهربين باستخدام المعدات التقنية والدوريات اليومية.

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