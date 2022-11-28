الصين حققت تقدماً مذهلاً في الفضاء وقد تتفوق علينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت نينا أرماجنو، رئيسة هيئة أركان القوّة الفضائية الأميركية، إنّ بكين أحرزت تقدماً كبيراً في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكرية، بما في ذلك مجالات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي يمكن إعادة استخدامها، والتي تسمح للدول بتوسيع نطاق برامجها الفضائية بسرعة.

وأضافت في فعالية في سيدني نظّمها معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي البحثي: "أعتقد أنّ من الممكن تماماً أن يتمكنوا من اللحاق بنا والتفوق علينا بالتأكيد"، مشيرةً إلى أنّ "التقدم الذي أحرزوه كان مذهلاً وسريعاً".

وشبّه يي بيجيان، رئيس البرنامج الصيني لاستكشاف القمر، القمر والمريخ بالجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، التي تطالب بكين بالسيادة عليها.

وقالت وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة، اليوم الاثنين، إنّ الصين ستطلق مركبة الفضاء "شنتشو-15" إلى محطتها الفضائية عند الساعة 11.08 مساء (15:08 بتوقيت غرينتش) غداً الثلاثاء، في آخر مهمّة ضمن خطة الصين لاستكمال محطتها الفضائية المدارية المأهولة.

وقالت الوكالة، في مؤتمر صحافي، إنّ المركبة تحمل 3 رواد فضاء، وسيقوم رواد الفضاء الثلاثة الذين وصلوا إلى هناك في أوائل حزيران/يونيو الماضي بتسليمهم المحطة الفضائية في غضون أسبوع.

وفي شهر تموز/يوليو الماضي، أطلقت الصين ثاني وحداتها الثلاث اللازمة لإكمال محطتها الفضائية قيد الإنشاء إلى الفضاء في عملية صعبة تتطلب تحضيرات عالية الدقة.

ونجحت شركة فضاء رائدة في الصين في الآونة الأخيرة في اختبار محرك مخصص للصواريخ قابل لإعادة الاستخدام، صمم للعمل 10 مرات على الأقل، ما يسمح بخفض كلفة الإطلاق.

وبعد 44 عاماً على إرسال الاتحاد السوفياتي آخر بعثاته غير المأهولة إلى القمر عام 1976 في إطار برنامج "لونا"، نجحت الصين في الآونة الأخيرة في إنزال مركبةٍ فضائيّةٍ على القمر لجلب عيّناتٍ من سطحه غير المستكشَف بعد.

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