استشهاد 18013 يمنياً ضمنهم 4061 طفلاً خلال 2800 يوم من العدوان على اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وثّق مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، في صنعاء، في بيان استشهاد أكثر 18013 مواطناً يمنياً، وإصابة 29660 آخرين (47673 شهيد وجريح يمني)، خلال المدة المذكورة.

ولفت المركز اليمني، إلى استشهاد 4061 طفلاً وجرح 4739 طفلاً. ورصد المركز استشهاد 2454 إمرأة، وإصابة 2966 أخرى.

وأضاف أنّ قوى العدوان على دمّرت "598737 منزلاً و182 منشأة جامعية و1679 مسجداً، و379 منشأة سياحية و415 مستشفى ومرفقاً صحياً خلال2800 يوم".

وتابع أنّ "العدوان دمّر 1242 مدرسة ومركزاً تعليمياً، و140 منشأة رياضية، و255 موقعاً أثرياً، و61 منشأة إعلامية، و10803 حقول زراعية".

وأكد أيضاً تدمير العدوان السعودي "15 مطاراً و16 ميناءً، و344 محطة كهرباء، 7099 طريقاً وجسراً، 616 شبكة ومحطة إتصال، و2974 خزان وشبكة مياه، و2101 منشأة حكومية".

مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، أشار إلى استهدف "العدوان 407 مصانع، و385 ناقلة وقود، و12030 منشأة تجارية، و454 مزرعة دجاج ومواشي، و10112 وسيلة نقل، و998 شاحنة غذاء، و700 سوق، و485 قارب صيد، و1014مخزن غذاء، و425 محطة وقود".

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