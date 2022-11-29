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٢٩‏/١١‏/٢٠٢٢, ١١:٤٦ ص

خلال بيان؛

حرس الثوره یعتقل عمیل لجهاز استخبارات التابع لاحدی الدول المطلة على الخليج الفارسي

حرس الثوره یعتقل عمیل لجهاز استخبارات التابع لاحدی الدول المطلة على الخليج الفارسي

أعلن حرس الثورة الاسلامية، اليوم الثلاثاء، اعتقال شخص يعمل لصالح جهاز استخبارات تابع لدولة مطلة على الخليج الفارسي كان ينوي القيام بأعمال تخريبية في محافظة هرمزكان جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة مهر لأنباء، ان العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في مدینة بندر لنجه، أعلن في بيان عن اعتقال شخص يعمل لصالح أجهزة استخبارات دولة خليجية كان ينوي القيام بأعمال تخريبية في هرمزكان جنوبي البلاد.

وجاء في البیان، إنه "تم اعتقال عميل المخابرات لإحدى الدول الرجعية في الخليج الفارسي بعد تعقبه من قبل جهاز مخابرات حرس الثورة، والذي كان يخطط لتنفيذ أعمال تخريبية غربي محافظة هرمزكان.

و یذکر بانه اعلنت العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء (ع) لحرس الثورة الاسلامية في محافظة أذربيجان الغربية قبل عدة ایام، عن تحديد واعتقال المسؤول الرئيسي لقناة "ايران إنترناشونال" في احدى مدن هذه المحافظة.

وكان المُعتَقَل يقوم بتحريض الآخرين على اعمال الشغب و الإخلال بالأمن عبر نشر العديد من الدعوات في الفضاء الافتراضي وفقا لهذا البيان.

/انتهی/

رمز الخبر 1928327

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