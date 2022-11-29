سأرفع علم إيران في مُواجهته الكرويّة ضدّ الأمريكي+فیدیو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عبد الباری عطوان رئیس تحرير صحيفة رأي اليوم لإلكترونية معلقا علی عرض الاتحاد الأمريكي لكرة القدم العلم الوطني الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي بدون رسم كلمة "الله" : "لماذا سأُشجّع المُنتخب الإيراني في مُواجهته الكرويّة ضدّ الأمريكي؟ وكيف سأرفع علمه مثلما رفعت أعلام المغرب والسعوديّة وتونس وقطر؟ أنا عُروبي ولن أُغيّر موقفي وأنا الذي وقفت ضدّ جميع الحُروب الأمريكيّة في المِنطقة".

ويذكر أنه أزال قبل يومين حساب تويتر الخاص بالمنتخب الأمريكي لكرة القدم كلمة "الله" من صورة العلم الإيراني في تصرف غريب عشية لقائه الحاسم مع منتخب الجمهورية الاسلامية الايرانية في مونديال قطر.

وستقام مباراة منتخب ايران مع نظيره الاميركي اليوم الثلاثاء في الساعة 10:30 مساءا علی استاد الثمامة.

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