روسیا منفتحة على الحوار مع الصين بشأن الطاقة

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنّ بلاده مهتمة بمسألة الطاقة مع الصين.

وقال بيسكوف في تصريحٍ صحافي: "لدينا حوار متطور للغاية مع شركائنا الصينيين حول موضوع الطاقة، والذي يغطي مجموعة واسعة من المجالات"، مؤكداً أنّ "الجانب الروسي منفتح ومهتم بمثل هذا التعاون".

وبشأن قضية إنشاء اتحاد "غاز ثلاثي" بين روسيا وأوزبكستان وكازاخستان، قال بيسكوف إنه "برغم عدم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد"، إلا أنّ "طرق الإمداد في هذه المنطقة مناسبة".

وأضاف: "نحن نتحدث عن حقيقة أنّ هذه منطقة شاسعة وواسعة ومهمة للغاية، وبالطبع فإنّ الطرق وإمدادات الطاقة والغاز وما إلى ذلك مهمة للغاية لهذه المنطقة"، مشيراً إلى أنّ "هناك شبكة واسعة للغاية، وتنسيق الإجراءات هو ما سيلبّي مصالح البلدان الثلاثة المذكورة".

يُشار إلى أنّ الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، ناقشا اليوم مسألة " يتكون من روسيا وكازاخستان وأوزبكستان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الكازاخستانية، رسلان جيلدباي سلطانولي، إنّ "المحادثات في الكرملين تضمنت تنسيق الإجراءات بشأن نقل الغاز الروسي عبر أراضي كازاخستان وأوزبكستان".

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