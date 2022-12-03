إحتجاجات شعبیة واسعة في البحرين عشیة زیارة الرئیس الصهیوني لها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شهدت عدة مناطق فی البحرین مظاهرات شعبیة واسعة تنديدا بزيارة رئيس الكيان الصهیوني المرتقبة للبحرين ورفضاً للتطبيع مع قتلة الشعب الفلسطيني و ورفع المحتجون البحرينيون لافتات كتب عليها "الموت لاسرائیل"، "أطردوا الصهاینة من أرضنا" و "البحرين مقبرة الصهاينة" و حرق البعض العلم الاسرائيلي.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثت عبر وسائل التواصل العشرات من النساء و الرجال وقد خرجوا في احتجاجات تندد بزيارة رئيس الصهیونی المؤقت للبحرين في قری کرانة، الدراز، السنابس و جزیره ستره شرق البحرین، فيما نُشرت قوات من الشرطة خارج القرى.

و في هذا الصدد أطلق نشطاء ومغردون حملة إلكترونية ضد زيارة رئيس كيان الاحتلال الصهيوني الى البحرين تحت وسم فلسطين وليست ا̶س̶ر̶ا̶ئ̶ي̶ل̶ . ونشر جمعية الوفاق الإسلامية في البحرين و ناشطون أخری، تغريدات على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي دعوا فيه إلى المشاركة في هذه الحملة من أجل مواجهة التواجد الصهيوني علي ارض البحرين.

و یذکر انه سيقوم رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بزيارة إلى مملكة البحرين يوم 4 كانون الأوّل/ ديسمبر الجاري، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي منذ ابرام اتفاق التطبيع قبل عام.

ونشرت "هيئة البث الإسرائيلية" یوم الخميس، أنّ هرتسوغ "سيلتقي بملك البحرين وكبار المسؤولين في المملكة وأفراد من الجالية اليهودية."

وتفاعل مواطنون بحرينيون مع خبر الزيارة، وعبروا عن رفضهم عبر تغريدات على موقع "تويتر" فيما أشارت وسائل اعلام عبريّة إلى أنّ الزيارة ستجري ضمن حماية امنية مشددة، نظراً لتهديدات قد يتلقاها نتيجة الرفض الشعبي.

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