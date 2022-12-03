زیارة إسحاق هرتسوغ للبحرين هو أعلان حرب على محور المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القيادي في تيار العمل الاسلامي البحريني الشيخ عبدالله صالح أن هناك زیارات متتالیة لكبار المسئولین الصهاينة الی البحرین و الی ابوظبي و ربما هنالك زیارات سریة لمناطق اخری فی الخلیج (الفارسي) غیر معلن عنها. لا شک بان هناك حدث کبیر و حرب عالمیة تدار من خلال هذة الزیارات و المشاریع المترادفه وراء بعضها، لیس صدقا أنهم یأتون من أجل تقویة العلاقات.

وتابع: صحیح ان الصهاینة یشعرون بخوف شديد من بقائهم في فلسطین و من استمرار هذه البقاء و الکل یشعر بهذا، لاکن القضیة اکبر من ذلك هم یحتاطون في هذا الأمر عن طریق ترتیب الاوضاع فی المنطقة و بشکل صریح یجهزون لحرب عالمیه ضد الاسلام. تحاك عدة مؤامرات و منها الإبراهيمية و تشجیع المثلیة و اشاعة الفساد في المجتمع و الدورات التدریبیة التی تقوم بها سفارات الولايات المتحدة فی المنطقه.

وأكد: الحرب العالمیة الیوم تختلف عن سابقتها، لیس مهما أن یکون هناك حرب بین جیوش متقاتلة لاکن في المقابل هناك تخریب فی البلدان و یتم القضاء علی اولئك الواعون، أبطال الصحوة الاسلامیة من اجل السیطرة علی البلاد بعیدا عنهم.

و أوضح: لذلك تأتي هذه الزیارات من أجل القضاء علی الاسلام فی البحرین، القضاء علی الشیعه فی البحرین، من اجل القضاء علی نفس المقاومة و الأستقلال و التحرر فی البحرین. يتم شراء اراضی بالملایین و سمعنا عن منطقة في المنامة تسمى بحي الیهود، و ایضا یتم شراء أراضي للصهاینة بالملايين فی المناطق الشرقیه کتاروت و غیرها. تجري حرب حقیقیه على الساحة، لذلك نری فی هذه الزیارات اعلان حرب علی الاسلام و اعلان حرب علی محور المقاومة و کل الشرفاء و الاحرار الذین یریدون استقلال البلاد.

و یذکر انه سيقوم رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بزيارة إلى مملكة البحرين يوم 4 كانون الأوّل/ ديسمبر الجاري، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي منذ ابرام اتفاق التطبيع قبل عام.

ونشرت "هيئة البث الإسرائيلية" یوم الخميس، أنّ هرتسوغ "سيلتقي بملك البحرين وكبار المسؤولين في المملكة وأفراد من الجالية اليهودية."

وتفاعل مواطنون بحرينيون مع خبر الزيارة، وعبروا عن رفضهم عبر تغريدات على موقع "تويتر" فيما أشارت وسائل اعلام عبريّة إلى أنّ الزيارة ستجري ضمن حماية امنية مشددة، نظراً لتهديدات قد يتلقاها نتيجة الرفض الشعبي.

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