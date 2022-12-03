غواصات أیرانیة ثقیلة یدخلون الخدمة

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن أعلن نائب الشؤون التنسيقية لقائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال بابك بلوج أنّ غواصات ثقيلة جداً ستنضم قريباً إلى القوة البحرية، لافتاً إلى التطور والتقدم الكبير في المعدات العسكرية في البحر والمياه المفتوحة. وقال الأدميرال بلوج إنّ الجيش الإيراني يتقدم في مجال الدفاع عن الحدود المائية والتأثير في التطورات الإقليمية والدولية.

وأضاف أنّه بعد الحرب مع العراق، عملت البحرية الإيرانية على توفير المعدات الحديثة وتصميم وبناء سفن جديدة.



وأكد القائد الإيراني أن من أهم مهمات القوات البحرية هو تأمين ثروات البلاد من النفط، بوصفه أهم مصدر للطاقة، واستمرار وجود ناقلات النفط في المياه المفتوحة، إضافةً إلى حماية المضائق البحرية وضمان أمن الحدود البحرية. وأشار إلى أنّه سيتم الإعلان قريباً عن إنجازات جديدة للبحرية الإيرانية في المياه المفتوحة.

وفي وقت سابق، قال قائد البحرية الايرانية الادميرال شهرام إيراني: اليوم، استطاعت البحرية أن تستفيد من قدرات شباب البلاد والعلماء المحليين وكل من تنبض قلوبهم وأرواحهم بإيران والإيرانيين، وتستخدام المعدات المحلية والخبرات المكتسبة في عصر الدفاع المقدس بحضورها الدائم على مدار الساعة في أعماق البحار.

وصرح قائد القوات البحرية للجيش أن الأسطول البحري الاستراتيجي للجيش قد توسع اليوم ليشمل جميع مناطق المحيطات ويتولى مهمة مرافقة ناقلات النفط الإيرانية والسفن التجارية حتى لا يطمع الأعداء بمصالحنا الوطنية.

وشدد الادميرال إيراني على أن تنفيذ أوامر قائد الثورة دائما على جدول أعمال البحرية الاستراتيجية للجيش ، مضيفا: آخر طلب منا هو بناء بحرية تليق بالأمة الإيرانية. عندما سُئل عن مجد الشعب قال إن مجد أمة إيران العظيمة لا نهاية له.

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