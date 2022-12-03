اقبال اجنبي جيد على مهرجان فجر السينمائي الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان قد بدأ التسجيل للقسم الدولي من 6 سبتمبر واستمر حتى نهاية الأسبوع الماضي، حيث تقدم 578 فيلما من 72 دولة للمشاركة في القسم الدولي من المهرجان الـ41.

ووفقا لهذاا التقرير، ستشارك في هذا المهرجان دول إيطاليا، ماليزيا، سنغافورة، البرتغال، روسيا، الصين، قيرغيزستان، الأرجنتين، الهند، تشيلي، طاجيكستان، إستونيا، لاتفيا، هولندا، أيرلندا، ألمانيا، أستراليا، بنغلاديش، كندا، بولندا، إنجلترا، تركيا، ميانمار، سويسرا، بلجيكا، فرنسا، إندونيسيا، رومانيا، أوكرانيا، الدنمارك، لوكسمبورغ، السويد، العراق، هونغ كونغ، مولدوفا، أرمينيا، اليونان، منغوليا، اليابان، كازاخستان، جمهورية التشيك، أذربيجان، المكسيك، أمريكا، إسبانيا، بلغاريا، البرازيل، بيلاروسيا، سريلانكا، تونس، جورجيا، صربيا، دومينيكا، كوريا الجنوبية، ليتوانيا، مصر، سوريا، عمان، تايوان، لبنان، المغرب، فنلندا، الكويت، مقدونيا، كمبوديا، قطر، النرويج، النمسا، فيتنام، تايلاندا وأيسلندا في القسم الدولي لهذا المهرجان.

ويقام مهرجان فجر السينمائي الدولي الـ41 في الفترة من 12 إلى 22 بهمن هذا العام تحت إشراف مجتبى أميني.

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