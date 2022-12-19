بِلِسان متحدّث خارجيتها: طهران تتعاطف مع الشعب الافغاني في ضحايا نفق سالانغ

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "كنعاني"، قدّم اليوم الاثنين، العزاء الى عوائل الضحايا الحزينة اثر هذا هذا الحادث المرير؛ سائلا الباري تعالى ان يمن على المتوفين بالرحمة والغفران، وعلى المصابين بالشفاء العاجل.

وقضى 31 شخصاً وأصيب عشرات آخرون في انقلاب صهريج وقود واشتعاله داخل نفق في شرق أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤولون، الأحد 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وقال شرفات زمان، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة بأفغانستان، إن إجمالي عدد ضحايا الحريق الذي شب في نفق سالانغ الشهير ارتفع إلى 31 قتيلاً، مضيفاً أن 37 شخصاً أصيبوا بجراح.

وقعت الحادثة في وقت متأخر من السبت 17 ديسمبر في ولاية باروان، شمال كابول، مما ترك المسافرين على جانبي الممر الجبلي عالقين.

وفي حصيلة سابقة، قال المتحدث باسم حاكم باروان حكمة الله شاميم للصحافيين إن 19 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 32 شخصاً بجروح في الحادثة.

ويقع نفق سالانغ على ارتفاع 3650 كيلومترا ويمتد على 2.6 كيلومتر، وقد بني في خمسينات القرن الماضي خلال الحقبة السوفياتية ويعبر سلسلة جبال هندو كوش.

وتضطر السلطات بانتظام إلى إغلاق النفق لأيام عدة بسبب الحوادث الكثيرة، فضلا عن تساقط الثلوج الكثيفة والانهيارات الثلجية في الشتاء.

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