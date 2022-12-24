بغداد تقترح الحوار مع قاهرة و طهران ترحب بها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان في تصريحات صحافية إن "رئيس الوزراء العراقي أبدى خلال لقاء معي على هامش قمة بغداد2 في الأردن، الرغبة بضرورة بدء مباحثات إيرانية مصرية على المستويين الأمني والسياسي بما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة، وأنا رحبت بفكرته".

وأضاف أن "السوداني سيتخذ إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة، وسنواصل متابعة هذا الموضوع تماشياً مع دور العراق الإقليمي للمساعدة في تعزيز الحوار والتعاون".

وكان وزير الخارجية الإيراني أكّد في وقت سابق أن الجهود جارية من أجل عودة العلاقات بين طهران والقاهرة.

ورحّب أمير عبد اللهيان بــ"تعزيز العلاقات وتوسيعها بين طهران والقاهرة بما يعود بالنفع على المنطقة والعالم الإسلامي".

وبشأن الأنباء المتداولة حول إجراء محادثات إيرانية- مصرية- أردنية في بغداد قال أمير عبد اللهيان: "لا يوجد مفاوضات مباشرة مع الجانب المصري لاستئناف العلاقات في الوقت الراهن، لكن هناك جهود جارية من أجل عودة مسار العلاقات بين طهران والقاهرة إلى مجاريها في إطار التعاون بين دولتين إسلاميتين".

وأضاف: "هناك مكتب لرعاية المصالح في كل من البلدين مما يظهر حقيقة أن مصر دولة مهمة في العالم الإسلامي، ونحن نعتبر تطوير العلاقات معها يخدم مصلحة شعبي البلدين والعالم الإسلامي ودول المنطقة".

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