اللواء باقري: إيران تحتل مرتبة عالية في مجال صناعة المسيرات في العالم/ انتهاء التفوق الجوي لأمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال اللواء محمد باقري على هامش زيارة معرض الإنجازات القرآنية للقوات المسلحة حول قدرة المسيرات الايرانية في البلاد وتأثيرها في المنطقة، ان الجمهورية الإسلامية الايرانية تعتبر من احد القوى العالمية الخمس لصناعة المسيرات في العالم، وهذا نتيجة 37 عامًا من الخبرة منذ بداية فترة الدفاع المقدس الى الآن.

وأضاف اللواء باقري: في هذا المجال، تمكنت القوات المسلحة من تعزيز وتطوير قوة المسيرات من خلال الاعتماد على القدرات داخل الدولة واستخدام خبراتها التشغيلية وتعاونها وتفاعلها مع الجامعات ومعاهد البحوث والشركات القائمة على المعرفة .

وقال: إن أنظمة المسيرات الايرانية هي على أعلى مستوى في العالم من حيث الدقة واستمرارية التشغيل وتنفيذ وأداء المهام المختلفة.

وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: ان مزاعم الغطرسة في مجال استخدام المسيرات الايرانية في الحرب بأوكرانيا هو جزء من الحرب النفسية للعدو، وبعيدًا عن الحقيقة وتظهر في الواقع فعالية وأهمية الجمهورية الإسلامية التي تحتل مرتبة عالية في مجال المسيرات.

وتابع اللواء باقري: صرح قائد سابق للقيادة العسكرية الأمريكية، أنه لأول مرة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تم تعطيل التفوق الجوي لأمريكا ولم يعد بإمكاننا التفوق الجوي في مشهد كان فيه الإيرانيين. وبالفعل فإن التعبير عن هذه القضية هو اعتراف كبير ومهين للأمريكيين، وهي حقيقة أنهم فقدوا هذا التفوق الجوي.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: إن القوات المسلحة للبلاد ستستمر في نمو وتطوير طائراتها المسيرة وفقًا لسياسات الجمهورية الإسلامية، مضيفا انه سنتعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال.

وفي إشارة إلى المواقف الأخيرة للكيان الصهيوني، قال اللواء باقري: في الآونة الأخيرة نسمع كلام من مسؤوليين عسكريين وسياسيين الذي يعبر عن ذروة ضعف الكيان الصهيوني الذي لا قيمة له، وباختصار، أنه يجب القول إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم جاهزة بالكامل وسنرد بحزم على أي عدوان على أرضنا.

وأوضح: اليوم هناك قدرة وإرادة للتعامل مع التهديدات، وأي دولة تريد أن تكون مصدر نوايا خبيثة ضد الأمة الإيرانية ووحدة أراضي بلدنا، سنواجها برد مؤسف.

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