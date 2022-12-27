ابرز محطات العدوان السعودي علی الیمن في عام 2022

وكالة مهر للأنباء - القسم الدولي: في 21 سبتمبر/أيلول 2014، سيطرت الجیش و اللجان الشعبیة اليمنية على العاصمة، صنعاء، بعد أسابيع من احتجاجات مناهضة للحكومة، و علی اثرها قامت السعودية بالتدخل من خلال العملية العسكرية الموسومة بـ"عاصفة الحزم"؛ مما تسبب في وقوع أكبر أزمة إنسانية باليمن. بعد السيطرة على العاصمة، صنعاء، تقدم الجیش و اللجان الشعبیة باتجاه جنوب البلاد، وتصاعد الصراع في عام 2015، عندما بدأت السعودية، وعدد من حلفائها، شنَّ ضربات جوية عنيفة، لمنع أنصار الله من السيطرة على المزيد من المدن، واستعادة سلطة الحكومة المعترف بها دوليًّا. أسفرت الحرب عن واقع مأساوي وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم؛ حيث قُتل عشرات الآلاف، بينما يتعرض الملايين لخطر المجاعة .

وفيما يلي أهم أحداث العدوان السعودي علی الیمن خلال السنة الماضية:

يناير 2022

** عملية إعصار اليمن 1

- 17 ینایر: أعلنت أنصار الله الیمنیة، أن قواتها “استهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومصفاة النفط في المصفح وعدداً من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة. وأوضح الناطق العسكري لحرکة انصار الله، العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحافي بثته قناة المسيرة الفضائية: “أن هذه العملية التي أطلق عليها عملية إعصار اليمن نفذت بخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة”.

- 17 ینایر: الأمم المتحدة تدعوا العدوان السعودي إلى السماح باستيراد أجهزة اتصالات جديدة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة حرکة انصار الله الیمنیة لضمان "سلامة" الرحلات الجوية الإنسانية

** عملية إعصار اليمن 2

- 24 ینایر: نفذت القوات المسلّحة اليمنية عملية إعصار اليمن الثانية واستهدفت فيها العُمقيْن السعودي والإماراتي رداً على تصعيد العدوان وجرائمه بحق الشعب اليمني. أكَّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنَّ القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيَّر نفذا عمليةً واسعةً في العمقيْن السعودي والإماراتي. و جرى خلالها استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهدافاً حساسةً أخرى في العاصمة الاماراتية أبو ظبي بعددٍ كبيرٍ من صواريخ ذو الفقار الباليستية، واستُهدفت مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 3".

وأوضح أنَّ القوات المسلحة دكَّت عدداً من القواعد العسكرية في العمق السعودي في منطقة شرورة ومناطق أخرى بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 1" و"قاصف کي 2"، مُبيّناً أنَّه جرى استهداف مواقع حيوية وحساسة في جيزان وعسير بعددٍ كبيرٍ من الصواريخ الباليستية.

- 25 ینایر:انصار الله تهدد معرض اکسبو فی الامارات حیث قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في تغريدة على موقع تويتر ” أكسبو .. معنا قد تخسر.. ننصح بتغيير الوجهة” ، في اشارة منه إلى ان الامارات لم تعد آمنة.

** هجوم صاروخی علی امارات بالتزامن مع اول زيارة للرئيس الصهیونی

- 31 ینایر: قالت الإمارات اليوم الإثنين إنها اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي اليمنية بالتزامن مع أول زيارة يقوم بها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لأبو ظبي. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الإثنين، أنّ القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً حملت اسم "إعصار اليمن الثالثة"، واستهدفت عمق الإمارات

وقال سريع: "تم ضرب أهدافٍ نوعية ومهمة في إمارة أبو ظبي بعددٍ من صواريخ "ذو الفقار" البالستية"، كما "تم ضرب أهدافٍ حساسةٍ في إمارة دبي بعددٍ من الطائرات المسيرة نوع صماد3.

فبراير / شباط 2022

**دخول "ألوية عراقيّة على خطِّ حرب اليمن

- 1 فبراير: تنظيما عراقيا يسمى "ألوية الوعد الحق" تبنى عملية استهداف الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة.

- 2 فبراير: الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة ومدمّرة تحمل صواريخ موجّهة، إلى أبوظبي لمساعدة الإمارات في التصدي لهجمات الیمنیین الذين فتحوا جبهة جديدة في الحرب اليمنية، عبر تكرار استهداف الأراضي الإماراتية بعد الأراضي السعودية.

- 3 فبراير: عُمان ترفض تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية على لسالن وزير خارجيتها بدر البوسعيدي و تؤكّد أنّ أنصار الله جزء من الحل السياسي في اليمن.

- 10 فبراير: انصار الله: استهداف موقع عسكري هام في مطار أبها، بطائرة مسيّرة نوع قاصف 2كي، وكانت الإصابة دقيقه".

- 12 فبراير: العدوان السعودی يعلن بدء عملية عسكرية في صنعاء ويقصف مواقع یزعم انها لحرکة انصار الله في حجة وصعدة.

- 15فبراير: "أنصار الله” تعرض على روسيا رؤيتها لحل الملف الإنساني كخطوة لإنهاء الأزمة في اليمن. قال رئيس الوفد المفاوض في جماعة “أنصار الله” الناطق باسمها، محمد عبد السلام، عبر تويتر، ‏”سلمنا الأصدقاء الروس، عبر سفير موسكو لدى اليمن، رؤيتنا للحل الإنساني بهدف تخفيف معاناة الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لوقف الحرب والدخول إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة”.

وإشترطت حركة “أنصار الله” معالجة الملف الإنساني المتمثل برفع الحظر المفروض من العدوان السعودي على حركة الملاحة في مطار صنعاء الدولي منذ 6 آب/أغسطس 2016، وإلغاء القيود المفروضة على وصول السفن إلى ميناء الحديدة الذي تديره الحركة غربي اليمن، قبل وقف إطلاق النار في مأرب وبقية المناطق في البلاد التي يمزقها الصراع.

- 27 فبراير: إحياء لذكرى سنوية الشهيد القائد فعاليات رسمية وشعبية واسعة في عموم محافظات الجمهورية.

مارس / أذار 2022

**مجلس الأمن يتبنى قرارا ضد انصار الله

- 1مارس؛ اعتمد مجلس الأمن، قرارا يقضي بتجديد العقوبات على اليمن، ويصف انصار الله بـ"جماعة إرهابية".

- 3مارس؛ استهدفت القوة الصاروخية لدى قوات صنعاء، غرفة عمليات ميدانية للإمارات والميليشيات التابعة لها في شبوة، ما أدّى إلى مصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيون.

- 26مارس؛ الجیش و اللجان الشعبیة الیمنیة تعلن وقف استهداف السعودية والعمليات في اليمن 3 أيام. و جاء في البیان: نعلن وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية لمدة ثلاثة أيام ومستعدون لتحويل وقف المواجهات إلى التزام نهائي ومستمر إذا أعلنت السعودية سحب جميع القوات الخارجية للتحالف من أراضينا ومياهنا ووقف دعم المجموعات المحلية في بلادنا".

- 27 مارس؛ العدوان السعودی یعلن عن بدء تنفيذ ضربات جوية لمعسكرات و مواقع للقوات الیمنیة بصنعاء.

- 30 مارس؛ العدوان السعودی یعلن عن وقف العمليات العسكرية في اليمن بهدف إفساح المجال لنجاح المفاوضات بين الأطراف اليمنية.

انطلقت، مباحثات سمیت بـ"اليمنية-اليمنية" في العاصمة السعودية الرياض بغیاب حرکة انصار الله الیمنیة، والتي دعا إليها مجلس التعاون الخليجي.

رحبت الأمم المتحدة، بـ"الإعلانات التي صدرت في الأيام الأخيرة من قبل السعودية و حرکة انصار الله الیمنیة بوقف العمليات العسكرية مؤقتًا في اليمن".

ابريل / نيسان 2022

** هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن تدخل حيز التنفيذ

- 2 ابریل؛ دخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن حيز التنفيذ، مساء السبت، بحسب ما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي “بدأت الهدنة التي تستمر لمدة شهرين في الساعة السابعة من مساء اليوم. بدءا من الليلة، تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا”.

و تتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع.

- 9 ابریل؛ ارتكبت قوى العدوان السعودي الأمريكي 1647 خرقاً لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن، خلال أسبوع من دخولها حيز التنفيذ، مساء السبت 2 إبريل/ نيسان 2022.

- 15 ابریل؛ أفادت شركة النفط اليمنية، أن "التحالف ما يزال يمارس القرصنة على سفن الوقود، حيث قام باحتجاز سفينة الديزل الإسعافية هارفيست".

وبحسب البيان الذي نقلته وكالة أنباء "سبأ"، فإنه جرى احتجاز السفينة (دون تحديد المكان)، التي تحمل نحو 30 ألف طن من الديزل، رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية.

**مطار صنعاء تشهد تشغیل أول رحلة تجارية

- 20 ابریل؛ الطيران المدني يعلن عن تشغيل أول رحلة تجارية بمطار صنعاء. قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور مازن غانم "إن الأمم المتحدة أبلغت وزارة الخارجية، بأنه تم الموافقة على تسيير أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء الأردني يوم الأحد الموافق 24 أبريل الساعة 8 صباحا.

مایو / أیار 2022

- 8 مايو؛ كشف المتحدث الرسمي باسم شركة الغاز اليمنية، عن إفراج التحالف العربي عن سفينة غاز، احتجزها لمدة 11 يوما.

- 23 مايو؛ وصول أول طائرة مدنية إلى مطار صنعاء منذ ست سنوات.

- 24 مايو؛ إسقاط طائرة تجسس سعودية في صنعاء رغم الهدنة. حیث أعلنت قناة "المسيرة" الیمنیة في حسابها على تويتر سقوط 3 قتلى وجريح في موقع سقوط طائرةِ تجسس تابعة لسلاح الجو السعودي.

- 52 مايو؛ بدء مشاورات يمنية في العاصمة الأردنية عمان بشأن فتح الطرق المغلقة في محافظة تعز وباقي مناطق اليمن، وذلك برعاية الأمم المتحدة.

يونيو / حزيران 2022

- 1 یونیو؛ أقلعت أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي متجهةً إلى مصر وعلى متنها 78 راكباً، بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات بسبب الحصار الجوي الذي يفرضه التحالف السعودي على مطار صنعاء.

- 2 یونیو؛ المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ يعلن تجديد الهدنة لشهرين إضافيين بعد استجابة حكومة صنعاء والتحالف السعودي "بشكل إيجابي"، وفق قوله.

- 5 یونیو؛ انطلقت جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، مساء الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشأن إعادة فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى.

- 8 یونیو؛ وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، إلى صنعاء، برفقة وفد انصار الله المفاوض بشأن فتح معابر تعز والمحافظات الأخرى.

- 14 یونیو؛ شركة النفط اليمنية في صنعاء تعلن أنّ ‌‌‏"تحالف العدوان" احتجز سفينة الوقود، "برنسيس حليمة"، التي تحمل أكثر من 20 ألف طن من مادة البنزين.

- 30 یونیو؛ غادرت اللجنة العسكرية الوطنية الخاصة بمناقشة خروقات الهدنة الأممية ومراقبة وقف إطلاق النار وفتح الطرقات، اليوم الخميس العاصمة صنعاء، متوجهة إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في الجولة الجديدة من المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة.

یولیو - تموز 2022

- 2 یولیو؛ أعلنت الأمم المتحدة أنها ستعلق آليتها للتحقق والتفتيش في اليمن المعنية بإصدار تصاريح دخول السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، نهاية أغسطس المقبل نتيجة نقص في التمويل.

- 6یولیو؛ الأمم المتحدة تعلن التوافق على تثبيت الهدنة في اليمن خلال عيد الأضحى.

- 71 یولیو؛ مسيرات مليونية في اليمن إحياءً لعيد الغدير.

- 19 یولیو؛ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يطالبان بتمديد الهدنة باليمن.

- 25 یولیو؛ المبعوث الأمريكي يتوجه إلى الشرق الأوسط لمناقشة تمديد الهدنة في اليمن. قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن "تيم ليندركينغ"، اتجه الى منطقة الشرق الأوسط، لمواصلة الجهود الدبلوماسية وبحث تمديد الهدنة الأممية السارية في اليمن منذ أبريل الماضي

أغسطس - أب 2022

- 1 أغسطس؛ وفد عُماني يبحث مع الحوثيين في صنعاء تمديد الهدنة.

- 18 أغسطس؛ "تحالف العدوان يحتجز سفينة مازوت، رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، في خرق جديد للهدنة".

- 27 أغسطس؛ عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: المعركة في اليمن مستمرة إن لم يرفع التحالف السعودي الحصار.

سبتمبر - أيلول 2022

- 9 سبتمبر؛ انفراجة في أزمة الوقود في صنعاء بعد وصول 4 سفن مشتقات نفطية إلى الحديدة.

- 11 سبتمبر؛ احتفالات واسعة بالمولد النبوي الشريف في العدید من المدن الیمنیة.

- 12 سبتمبر؛ وفد حركة أنصار الله يلتقي بمسؤولين إيرانيين في طهران حيث اجتمع مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

- 16 سبتمبر؛ رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام التقی مع السيد نصر الله و بحث ملف مفاوضات الهدنة القائمة في اليمن والتطورات الميدانية ‏وآفاق الحلول المطروحة.

- 21 سبتمبر؛ شهدت العاصمة صنعاء، عرضاً عسكرياً ضخماً في ميدان السبعين بمناسبة العيد الثامن لثورة الـ21 من سبتمبر، بحضور الرئيس مهدي المشاط وقيادات الدولة من سياسيين وعسكريين وأمنيين.

العرض العسكري الذي يعد الأضخم في تاريخ الجمهورية اليمنية، كشفت خلاله القوات المسلحة عن منظومات مختلفة من أسلحة الردع الاستراتيجية، من صواريخ باليستية ومجنحة، وطائرات مسيرة، وصواريخ دفاع جوي وصواريخ بحرية.

وتضمنت الأسلحة خلال العرض، صاروخ (حاطم)، وصاروخ (فـلـق)، وصاروخ (حـيـدر)، وصاروخ (البحر الأحمر)، وصاروخ (معراج)، وصاروخ (قدس3 ) وغيرها.

- 30سبتمبر؛ المبعوث الأممي يغادر صنعاء بعد مشاورات مكثفة مع مليشيا الحوثي حول تجديد الهدنة.

أكتوبر - تشرين الأول 2022

- 4 أكتوبر؛ صنعاء توجه رسائل تحذیریة نهائية إلى الشركات المتورطة في نهب الثروة. حیث أعلنت اللجنة الاقتصادية العُليا في صنعاء، متابعة توجيه الرسائل النهائية إلى الشركات المتورطة في نهب الثروة السيادية، من أجل التوقف النهائي عن أعمال النهب، وفقاً للمهلة المحددة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط.

- 6 أكتوبر؛ أكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء، اللواء محمد العاطفي، اليوم الخميس، أنّ "ذراع قوة الردع الاستراتيجية اليمنية يستطيع الوصول إلى أبعد من السعودية والإمارات بكثير".

- 8 أكتوبر؛ توافد الحشود الجماهيرية اليمنية إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

- 13 أكتوبر؛ وفد سعودي يلتقي بـ "حرکة انصار الله" في صنعاء من أجل عملية تبادل للأسرى.

- 19 أكتوبر؛ موقع فرنسي: امريكا تنشر طائرات (إف 22)لاول مرة خوفا من صنعاء. هجمات القوات المسلحة اليمنية على الإمارات في عام 2022، دفعت الولايات المتحدة إلى نشر طائرات من طراز إف إيه- 22 رابتور لمواجهة الهجمات اليمنية.

نوفمبر - تشرين الثاني 2022

- 9 نوفمبر؛ المكتب السياسي لحركة “أنصار الله”، في بيان، “ندين بشدة زيارة السفير الأميركي لمحافظة حضرموت ونعتبرها نشاطاً عدوانياً يندرج ضمن الأجندة العدوانية التي تستهدف أمن واستقرار ووحدة اليمن

- 19 نوفمبر؛ بدء تدریبات عسکریة بحرية یمنیة قبيل تحركات أمريكية لعسكرة المجال البحري لليمن.

- 25 نوفمبر؛ استشهاد شقيق المشاط والسيد عبدالملك الحوثي يعزي بالمناسبة. استشهد مصلح محمد المشاط، شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط متأثرًا بجروح كان أصيب خلال مشاركته في التصدي للعدوان الأميركي – السعودي على اليمن.

- 28 نوفمبر؛ أوضح متحدث شركة النفط عصام المتوكل أن تحالف العدوان احتجز سفينة البنزين " انفكتيوس" بالرغم من خضوعها للتفتيش القسري في جيبوتي، مشيرًا إلى أن عدد السفن المحتجزة ارتفعت إلى 3.

ديسمبر - كانون الاول 2022

- 12 دیسمبر؛ وقفة لأطفال اليمن أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء تنديدا بالصمت الدولي إزاء جرائم العدوان والحصار.

- 21 دیسمبر؛ وفد من سلطنة عمان، یصل إلى العاصمة صنعاء لعقد مباحثات مع قيادات جماعة الحوثي حول تطورات أزمة اليمن.

صنعاء للوفد العماني المفاوض: صرف الرواتب شرطٌ للتقدم في مباحثات السلام.

- 31 دیسمبر؛ خروج مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار "وفاء لدماء الشهداء" بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد في مدینة صعدة.

/انتهی/

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